Reiseideen von Dertour zum Valentinstag neu gedacht Zeit für Herzensmenschen

Der Valentinstag ist längst mehr als ein Feiertag für Verliebte. Immer mehr Menschen nutzen den Tag, um Herzensmenschen in den Mittelpunkt zu stellen – beste Freundinnen, die Mutter, die Tochter oder einfach sich selbst.

Dass der 14. Februar 2026 auf einen Samstag fällt, macht ihn perfekt für eine kleine Auszeit. DERTOUR präsentiert drei inspirierende Reiseideen – maßgeschneidert, unkompliziert buchbar und ideal für ein verlängertes Wochenende, auch abseits vom Valentinstag.

Hotel Atlante Star ist nur wenige Gehminuten vom Vatikan entfernt und punktet mit Rooftop-Bar. © Dertour

Mutter-Tochter-Kurztrip nach Rom – Dolce Vita und gemeinsame Zeit

Ein Städtetrip zu zweit bedeutet neue Entdeckungen und geteilte Eindrücke – und Rom bietet dafür die perfekte Kulisse. Über Dertour lässt sich nicht nur das Hotel, sondern auch der passende Flug sowie Ausflüge bequem dazubuchen. Übernachtet wird im stilvollen Hotel Atlante Star, nur wenige Gehminuten entfernt vom Vatikan.

Kolosseum, Forum Romanum, Pantheon, Trevi-Brunnen und die Vatikanstadt mit dem Petersdom: Hier lässt sich die antike Geschichte beim Schlendern durch die Gassen und prachtvollen Plätzen live erleben. Zwischendurch laden kleine Cafés zum Verweilen ein, abends locken traditionelle Trattorias mit authentischen Spezialitäten.

Aldiana Club Salzkammergut - perfekt für eine gemeinsame Wellness-Auszeit © Aldiana Salzkammergut

Solo-Wellnesswochenende im Salzkammergut – Zeit für sich, Raum für neue Energie

Manchmal ist der wichtigste Herzensmensch man selbst. Ein Solo-Wellnesswochenende rund um den Valentinstag ist eine Einladung, den Alltag bewusst hinter sich zu lassen. Mit Dertour geht es in den Aldiana Club Salzkammergut, wo auf rund 8.000 Quadratmetern Wellnessfläche alles darauf ausgerichtet ist, zur Ruhe zu kommen.

Die direkt angeschlossene Grimming Therme bietet Gästen unbegrenzten Zugang zu einer weitläufigen Wohlfühlwelt mit mehreren Innen- und Außenpools, Relax-Becken sowie großzügigen Ruhe- und Rückzugsbereichen. Ergänzt wird das Angebot durch ein Saunadorf mit neun Saunen sowie das Welldiana Spa mit einem breiten Angebot an Massagen und regenerativen Anwendungen. Für zusätzliche Abwechslung sorgt die Lage inmitten der Natur des Salzkammerguts: Direkt vor dem Hotel beginnt die Langlaufloipe, ein Hotelbus bringt Gäste in umliegende Skigebiete. Allein zu reisen bedeutet hier bewussten Luxus und Zeit für sich selbst.

Cooles Design erwartet die Gäste im Hotel Marquês de Pombal in Lissabon. © Dertour

Tiefgründige Gespräche und geteilte Momente: Ein Städtetrip mit der besten Freundin braucht die richtige Atmosphäre – und genau die bietet Lissabon. Als Unterkunft dient das Hotel Marquês de Pombal, zentral gelegen an der Avenida da Liberdade. Das elegante Stadthotel verbindet modernen Komfort mit stilvollen Designelementen, die die Geschichte und den Charakter der portugiesischen Hauptstadt widerspiegeln.Von hier aus führen Wege direkt in die Altstadtviertel Baixa und Chiado, zu Fahrten mit der historischen Straßenbahn oder zu Ausblicken über die Stadt von einem der zahlreichen Miradouros. Mit einem Welcome Cocktail an der Blú Bar des Hotels startet der Kurztrip mit der besten Freundin entspannt und ganz im Sinne des südlichen Lebensgefühls.

Auf eine Blick:

Italien, Rom, Hotel Atlante Star (Hotel der gehobenen Mittelklasse), 2 Nächte im Doppelzimmer, Frühstück, inkl. Flug am 13.02.2026 ab Wien, pro Person ab 837 Euro.



Österreich, Bad Mitterndorf, Aldiana Club Salzkammergut (Hotel der gehobenen Mittelklasse), 2 Nächte im Einzelzimmer, inkl. Nutzung der Grimming Therme, Halbpension, bei Anreise am 13.02.2026 pro Person ab 176 Euro.



Portugal, Lissabon, Hotel Marquês de Pombal (Hotel der gehobenen Mittelklasse), 2 Nächte im Doppelzimmer, Frühstück, inkl. Flug ab Wien, bei Anreise am 13.02.2026, pro Person ab 616 Euro.

Buchbar auf www.dertour.at und

im guten österreichischen Reisebüro.