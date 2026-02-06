Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 06.02.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Beruf: Ihre Ungeduld könnte Ihnen einen Streich spielen. Genaue Kontrolle!

Fitness:Nehmen Sie doch Hilfe an! Alles allein schaffen zu wollen ist Unfug.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Beruf: Heute ist man für faire Lösungen offen. Höchste Zeit, sich anzupassen.

Fitness:Heute ist es etwas ruhiger. Gut, um Ihre Prioritäten neu zu ordnen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Beruf: Ein Tag, um neue Kooperationen einzuläuten. Stärken Sie Ihre Kontakte!

Fitness: Sie sind heute sehr motiviert und aktiv. Die Konzentration passt auch.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Beruf: Seien Sie etwas objektiver, hören Sie sich auch andere Meinungen an!

Fitness:Entspannen Sie sich erst einmal und reduzieren Sie Ihr Tagespensum!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Beruf: Schauen Sie nicht auf den eigenen Vorteil, das Kollektiv hat Vorrang!

Fitness:Verausgaben Sie sich nicht, auch wenn heute alles etwas leichter geht!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Beruf: Gut, wenn Sie Ideen anderer teilen, Kooperation klappen heute bestens.

Fitness:Nehmen Sie sich Zeit, sich etwas Gutes zu tun und sich zu pflegen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Beruf: Guter Tag für Klärungen. Heute lässt sich alles einvernehmlich lösen.

Fitness:Sie sind sehr motiviert und dürfen sich auch über Anerkennung freuen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Beruf: Wer sich vernünftig einigen will, sollte bereit sein zurückzustecken.

Fitness:Heute gilt es vor allem, das richtige Maß zu finden. Was hat Vorrang?

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Beruf: Spannende neue Perspektiven? Es sollte auch über Geld geredet werden.

Fitness:Heute geht alles leichtvon der Hand. Sie sind auch mental gut drauf.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Beruf: Halten Sie lieber den Teamgeist hoch, statt zu viel Druck zu machen!

Fitness:Cool bleiben und Kräfte klug einteilen, statt sich zu viel zuzumuten!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Beruf: Nicht nachlässig werden! Disziplin und Teamgeist führen zum Erfolg.

Fitness:Es geht zügig dahin. Ein sehr guter Tag auch für die Schönheitspflege.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Beruf: Sorgsame Abstimmung mit anderen, vor allem in finanziellen Belangen!

Fitness:Nehmen Sie ermutigende Impulse dankbar an und alles etwas leichter!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.