Vor Augen seines Vaters: 14-Jähriger stirbt bei Ski-Unfall

Der Teenie aus Tschechien kam von der Piste ab und stürzte schwer.

OÖ. Ein furchtbarer Unfall ereignete sich Montagmittag am Feuerkogel. Ein 14-jähriger Skifahrer war mit einer großen Gruppe aus Tschechien unterwegs, mit dabei sein eigener Vater.

Auf der Familienabfahrt im flachen Bereich bei der Abfahrt Gruber soll der Junge laut den Oberösterreichischen Nachrichten aus noch unbekannter Ursache von der Piste abgekommen und mehrere Meter in die Tiefe gestürzt sein.

Der Teenie erlitt schwere Kopfverletzungen, sein Helm war bei dem Unfall gebrochen. Mitarbeiter der Bergrettung sollen noch über eine Stunde versucht haben den 14-Jährigen wiederzubeleben. Vergeblich, der Junge starb noch vor Ort.