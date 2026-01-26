Jäger (42) in den Kopf geschossen: tot

Beim Verladen eines Wildschweines wurde ein 42-Jähriger niedergeschossen.

Stmk. Ein schrecklicher Vorfall ereignete sich am Sonntagabend in einem Waldgebiet bei Gabersdorf, Bezirk Leibnitz. Dort wurde 42-jähriger Jäger von einem Kollegen angeschossen. Die Ermittlungen zum genauen Hergang wurden vom Landeskriminalamt Steiermark übernommen.

Gegen 18:50 Uhr waren drei Jäger aus dem Bezirk Leibnitz (42, 57 und 36 Jahre alt) in dem Waldgebiet mit der Bergung eines Wildschweins beschäftigt, welches der 57-Jährige kurz zuvor erlegt hatte. Um das Tier gemeinsam mit dem 42-Jährigen in das Fahrzeug zu heben, übergab der 57-Jährige sein Jagdgewehr vorübergehend an den 36-Jährigen.

Schussabgabe bei Waffenübergabe

Nachdem das Wildschwein verladen worden war, übergab der 36-Jährige die Waffe wieder an den 57-Jährigen zurück. In diesem Moment löste sich ein Schuss. Das Projektil traf den danebenstehenden 42-Jährigen im Bereich des Kopfes. Die Begleiter setzten umgehend die Rettungskette in Gang, doch der eingetroffene Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen.

Die Angehörigen des Verstorbenen wurden vom Kriseninterventionsteam (KIT) betreut.

Ermittlungen aufgenommen

Kriminalisten des Landeskriminalamtes Steiermark haben die Ermittlungen übernommen. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Obduktion des Leichnams sowie die Beiziehung eines Sachverständigen für Waffenwesen und Ballistik an. Hinweise auf eine vorsätzlich begangene Straftat konnten bislang nicht ermittelt werden.