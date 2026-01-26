Brutaler Supermarkt-Überfall: Jetzt spricht das Messer-Opfer

Der 63-jährige Christian G. erlitt eine schwere Stichverletzung am Arm.

Nach einem brutalen Supermarkt-Raubüberfall mit einer Messerattacke auf einen Kunden, fahndet die Polizei aktuell mit Lichtbildern nach dem tatverdächtigen Radfahrer (oe24 berichtete).

© zVg./Christian G. (63) wurde in den Oberarm gestochen.

Der ungepflegt aussehende Mann mit dunklen Haaren und Bart war am Morgen des 7. November mit einem Rad in die Supermarktfiliale in der Engerthstraße im 2. Wiener Bezirk hineingefahren, hatte dort einen Einkaufsack vollgefüllt, dann die Angestellten mit einem Messer bedroht und wollte dann mit seinem Gefährt fliehen.

Christian G. war genau zu dieser Zeit in der Filiale einkaufen. "Es war ungefähr 8.30, als ich im hinteren Bereich des Geschäfts in der Nähe der Wursttheke stand, als ich Schreie und ein lautes Scheppern beim Eingang hörte", so der Augenzeuge. Der couragierte 63-Jährige lief gleich in den vorderen Bereich des Supermarkten, wo er eine Mitarbeiterin völlig aufgelöst herumschrie: "Du hast gestohlen, gib es wieder her".

Dann erst bemerkte Christian G. den Supermarkträuber vor der Tür mit der geklauten Einkaufstasche und seinem Fahrrad. "Ich wollte ihn aufhalten, rempelte ihn dabei etwas", erzählt der Pensionist weiter.

Doch plötzlich zog der Unbekannte etwas aus seiner Jacke und stach zu. "Ich drehte mich glücklicherweise zur Seite. Das Messer traf mich deshalb im Oberarm", erzählt Christian G. "Der Stich brannte wie Feuer, die Wunde blutete stark."

Der 63-Jährige rannte daraufhin wieder ins Gebäude, Mitarbeiter alarmierten die Rettung. Währenddessen dürfte der Messer-Räuber unerkannt geflüchtet sein - er wird bis heute noch gesucht.

Noch immer Taubheitsgefühl

Zurück blieben die geschockten Mitarbeiter und der verletzte Christian G., welcher seine Wunde im Spital verarzten lassen musste. "Bis heute bin spüre ich im Oberarm kaum etwas", so der 63-Jährige. Und: "Beim Einkaufen bin ich jetzt viel aufmerksamer geworden." Trotzdem blieb er positiv. "Natürlich traue ich mich weiter aus dem Haus gehen. Aber ich hoffe, dass er sich dafür verantworten muss."

Sachdienliche Hinweise zum Täter – auch anonym – werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, unter der Telefonnummer 01 / 31310-62800 erbeten. Die Polizei bittet Personen, die den Mann erkennen oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, dringend um Kontaktaufnahme.