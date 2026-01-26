NEOS-Chefin versichert: Anhebung des Pensionsalters "wird kommen"

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger versicherte bei einer Veranstaltung: "Die Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters wird in Österreich kommen".

Die NEOS drängen noch vor den ersten Verhandlungen zu den Staatsfinanzen auf ein erneutes Doppelbudget für 2027/28. Zudem soll ein schärferer Sparkurs - etwa bei der Parteienförderung oder nicht-amtsführenden Stadträten in Wien - gefahren werden.

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger sagte dazu am Samstag bei einer Veranstaltung des pinken Klubs: "Ich kann euch versichern, die Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters wird in Österreich kommen, weil sie kommen wird müssen. Wir werden da weiter Druck machen".

Auch NEOS-Klubchef Yannick Shetty bekräftigte das im Ö1-"Morgenjournal": "Wenn es nach uns ging, dann würden wir diese Reform schon längst angehen." Es sei aber in den Regierungsverhandlungen nicht möglich gewesen, das umzusetzen. Aber: "Es ist eine Maßnahme, um die die Politik nicht herumkommen wird, egal welche Farbe in der Regierung sitzt". Eine Anhebung noch in dieser Legislaturperiode ist somit unwahrscheinlich.

FPÖ-Attacke auf NEOS

Auch JUNOS-Vorsitzende und NEOS-Abgeordnete Sophie Wotschke sprach sich am Montag für ein höheres Pensionsantrittsalter aus. Dafür erntete sie scharfe Kritik von FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch. Sie ortete einen "unsozialen Frontalangriff auf die Lebensleistung der hart arbeitenden Menschen in unserem Land".