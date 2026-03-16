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Kirche Absam
© Wikipedia (Archivbild)

Total verwüstet

Vandalen wüteten in Tiroler Kirche

16.03.26, 09:38 | Aktualisiert: 16.03.26, 10:43
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Vandalen haben offenbar am frühen Sonntagabend in der Pfarrkirche im Tiroler Absam (Bezirk Innsbruck-Land) gewütet.  

Die Einbrecher setzten unter anderem eine unter einem Kruzifix stehende Vase mit Kunstblumen, mehrere Seiten aus Gotteslobbüchern sowie Kärtchen mit religiösen Abbildungen in Brand. Zusätzlich wurden zwei Desinfektionsmittelflaschen über die Gegenstände ausgeschüttet und der Inhalt eines Weihwasserkessels auf dem Boden entleert.

Auch die Weihwasserspender im Eingangsbereich der Kirche schütteten der oder die unbekannten Täter aus, berichtete die Polizei. Die Ermittlungen waren im Gange. Die Exekutive bat etwaige Zeugen, sich zu melden. Zu der Tat war es zwischen 17.30 Uhr und 18.45 Uhr gekommen.

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