Arsenal
© Getty

Premier League

Kracher in London: Arsenal bittet United zum Tanz

23.01.26, 17:13
Teilen

Arsenal empfängt Manchester United im Topspiel der Premier League. Die Gunners sind zu Hause noch ungeschlagen, während United mit einem Sieg gegen Manchester City im Rücken anreist. Das Duell findet am Sonntag im Emirates Stadium statt.

Arsenal will seine weiße Weste vor eigenem Publikum verteidigen, wenn die "Gunners" am Sonntag (17:30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) Manchester United im Emirates Stadium empfangen. Die Truppe von Mikel Arteta steckt mitten im Titelkampf und brennt darauf, nach zuletzt zwei Unentschieden in Serie wieder einen Dreier einzufahren. United reist allerdings mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen an die Themse: Der 2:0-Derbysieg gegen Manchester City hat bei den "Red Devils" für mächtig Auftrieb gesorgt.

Heimfestung Emirates vs. Carricks neue Stabilität

Die Statistik spricht eine klare Sprache: Arsenal ist in dieser Saison zu Hause noch ungeschlagen und hat im eigenen Stadion erst mickrige fünf Gegentreffer hinnehmen müssen. Doch Manchester United kommt mit breiter Brust nach London. Der Erfolg gegen City war ein echtes Ausrufezeichen und unterstrich die wachsende taktische Disziplin und Stabilität unter Coach Michael Carrick.

Personal-Check: Wer läuft auf?

Bei Arsenal bleibt die Lazarett-Liste überschaubar, aber schmerzhaft: Max Dowman fehlt weiterhin, auch für Riccardo Calafiori und Piero Hincapie kommt ein Einsatz wohl noch zu früh. Arteta dürfte defensiv auf Jurrien Timber (links) und Ben White (rechts) setzen. An der vordersten Front wird Gabriel Jesus wirbeln, der nach seinem Doppelpack gegen Inter Mailand vor Selbstvertrauen strotzt.

Manchester United muss hingegen ohne Joshua Zirkzee und ÖFB-Schreck Matthijs de Ligt auskommen. Auch bei Rückkehrer Noussair Mazraoui stehen die Zeichen nach seinem Nationalteam-Einsatz eher auf Pause.

