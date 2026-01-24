Alles zu oe24VIP
Ski Alpin - Rennkalender
  Hahnenkammrennen in Kitzbühel
Verwirrung um Schwarzenegger: "Wir sind hier für die Umweltverschmutzung"
© Screenshot / ORF

Skuriller Auftritt

Verwirrung um Schwarzenegger: "Wir sind hier für die Umweltverschmutzung"

24.01.26, 13:37
Teilen

Alle Jahre wieder ist Arnold Schwarzenegger ein beliebter Interviewpartner, doch diesmal sorgten seine Aussagen für ordentlich Verwirrung.

Arnold Schwarzenegger besuchte die 86. Hahnenkammrennen heuer mit seinem Sohn Christopher. Im Interview mit ORF-Reporterin Daniela Schmiderer erzählte er, wie toll er es nicht jedes Jahr hier findet. "Ich bin gerne in Österreich. Ich komme immer wieder mit meinen Freunden und meiner Familie", genießt die Hollywood-Legende den Renn-Klassiker im Monaco der Alpen.

Doch dann wurde es kurios. Nachdem er am Donnerstag eine erfolgreiche Charity zum Klimaschutz veranstaltet hatte, sorgte er mit einem Hoppala für Verwunderung vieler Zuschauer. Der 78-Jährige meinte: "Wir sind hier für die Umweltverschmutzung." Natürlich meinte er damit den Kampf für den Umweltschutz.

User reagieren auf Aussagen

Dennoch gingen die Wogen auf dem Kurznachrichtendienst umgehend hoch. "Wow, Arnold Schwarzenegger", meinte ein irritierter Zuseher. Doch das war erst der Anfang, denn plötzlich kam "Arnie" in Redelaune.

Nach seinem Lob für die Kitz-Veranstalter legte er los, wie sehr er nicht seine zu Hause in den USA vermisst. "Ich vermisse meine Tiere, meine Schweinchen und meinen Whiskey", sorgte er weiter für Verwunderung bei den TV-Beobachtern.

