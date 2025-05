× ORF-Premiere: »Tatort: Wir sind nicht zu fassen«

Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser ermitteln nach tödlicher Demonstration in Rupert Hennings Österreich-Fall

Nach einer turbulenten Demonstration in der Wiener Innenstadt, bei der die Polizei alle Hände voll zu tun hatte, liegt ein junger Mann tot am Straßenrand. Sein Kopf in einer Blutlache, die Todesursache unklar. Die Ermittler Moritz Eisner und Bibi Fellner stehen vor einem verworrenen „Tatort“: Kaum Spuren, wenige Zeugen und ein Bild, das mehrere Verdächtige in den Fokus rückt.

© Hersteller ×

War es unverhältnismäßige Polizeigewalt, wie von manchen behauptet? Entscheidende Bodycam-Aufnahmen fehlen, und die Polizei mauert bei den internen Ermittlungen. Kam es zu einer tödlichen Schlägerei, eventuell mit Gegendemonstranten, oder liegen die Konflikte innerhalb der Gruppe des Opfers, Jakob Volkmann? Der Fall verdüstert sich zusehends, besonders als sich der Staatsschutz einklinkt.