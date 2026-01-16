Countdown zum 68. Wiener Opernball: Pressekonferenz enthüllt heute alle Details

Heute Vormittag präsentiert die Staatsoper bei der Pressekonferenz wieder Moderatoren, Designer, Schmuck und Kulinarik für das glamouröse Event.

Die Wiener Ballsaison ist in vollem Gange: Gestern Abend (15. Jänner) eröffnete der Zuckerbäckerball in der Wiener Hofburg die High-Society-Saison. Zwar punktet der süße Auftaktball mit Charme und nostalgischem Flair – sowie der bewährten Organisation durch Ballmutter Birgit Sarata und einer hohen Promi-Dichte. Dennoch richtet sich der Blick der Gesellschaft bereits auf den Höhepunkt der Ballsaison: den Wiener Opernball 2026 am 12. Februar.

Heute Vormittag findet in der Wiener Staatsoper die traditionelle Pressekonferenz statt, bei der wieder alle Details rund um das glamouröse Ereignis vorgestellt werden. Im Zentrum stehen unter anderem die ORF-Moderatoren, die die Abende live begleiten werden, sowie die Designer, die für die festliche Ballmode verantwortlich zeichnen. Außerdem werden Tiara, Schmuck und kulinarische Höhepunkte präsentiert, die den Opernball zu einem der stilvollsten gesellschaftlichen Ereignisse des Jahres machen.





Die Spannung steigt: Gäste, Medien und Ballszene erwarten traditionsgemäß erste Einblicke in die diesjährigen Inszenierungen und Neuerungen. Von opulenten Roben über edle Accessoires bis hin zu kulinarischen Kreationen verspricht der Wiener Opernball einmal mehr ein Fest der Eleganz, Pracht und Wiener Lebensart zu werden. Alle Infos dazu finden Sie gegen Mittag hier auf oe24.at.

Mit dem Zuckerbäckerball als Auftakt und der Pressekonferenz in der Staatsoper als Vorschau läutet Wien nun endgültig die Ballsaison ein. Für viele Teilnehmer und Beobachter ist der Opernball 2026 nicht nur gesellschaftliches Highlight, sondern auch der Inbegriff von Wiener Tradition, Tanzkunst und stilvollem Glamour.