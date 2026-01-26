Alles zu oe24VIP
Europarat, Petra Bayr
© Getty Images, Parlamentsdirektion/Thomas Topf

SPÖ-Politikerin

Petra Bayr an der Spitze der Europarats-Versammlung

26.01.26, 14:22
Die SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr ist zur neuen Vorsitzenden der Parlamentarischen Versammlung des Europarats (PACE) gewählt worden.

Bayr setzte sich Montag in Straßburg im ersten Wahlgang mit 164 zu 50 Stimmen gegen die schwedische Abgeordnete Victoria Tiblom von der rechtskonservativen Fraktion durch, wie die PACE und der Europarat mitteilten. Der Europarat hat 46 Mitgliedsstaaten und setzt sich für Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit in Europa ein.

Die Amtszeit beträgt ein Jahr und kann einmal erneuert werden. Bayr folgt in dieser Funktion auf den griechischen Konservativen Theodoros Rousopoulos. Sie ist die 36. PACE-Vorsitzende und die fünfte Frau in diesem Amt. Österreichische Vorgänger auf diesem Posten waren die SPÖ-Politiker Karl Czernetz (1975-1978) und Peter Schieder (2002-2004). "Wir müssen die regelbasierte Weltordnung gegen alle Widerstände verteidigen", betonte Bayr laut SPÖ-Aussendung in ihrer Antrittsrede.

