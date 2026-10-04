Vietnams Küste zum Verlieben

Abseits von Hanoi, Halong-Bucht und Hoi An zeigt Vietnam eine entspannte Seite: Cam Ranh begeistert mit Traumstränden und Genussurlaub.

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Vietnam zählt längst zu den spannendsten Reisezielen Asiens. Neben pulsierenden Metropolen, kulturellen Schätzen und spektakulären Landschaften lockt das Land auch mit einer mehr als 3.000 Kilometer langen Küste. Einer der schönsten, noch vergleichsweise unbekannten Küstenorte ist Cam Ranh, wo türkisblaues Meer, feinsandige Strände und vietnamesische Gastfreundschaft aufeinandertreffen

Feiner Sand und türkisblaues Meer: Die Strände von Cam Ranh laden zum Entspannen ein. © Alma Resort

Cam Ranh: Die entspannte Seele Vietnams an Traumstränden

Wer an Vietnam denkt, hat meist die lebhaften Straßen Hanois, die majestätischen Kalksteinfelsen der Halong-Bucht, die bunten Lampions von Hoi An oder das geschäftige Ho-Chi-Minh-Stadt vor Augen. Doch das südostasiatische Land besitzt noch eine andere, ruhigere Seite. Entlang seiner weitläufigen Küste verstecken sich Orte, die fernab der klassischen Touristenrouten liegen und gerade deshalb ihren besonderen Reiz entfalten. Einer dieser Orte ist Cam Ranh an der südlichen Zentralküste Vietnams. Die Region beeindruckt mit langen Sandstränden, üppiger tropischer Vegetation und dem warmen Wasser des Südchinesischen Meeres. Während viele Reisende Vietnam bislang im Rahmen dichter Rundreisen erkunden, entwickelt sich Cam Ranh zunehmend zu einer Destination für alle, die bewusst entschleunigen möchten – und speziell nach einer Rundreise. Hier beginnt der Tag mit dem Blick auf das Meer und dem Duft frisch gebrühten vietnamesischen Kaffees.

Urlaubskomfort am Meer mit viel Platz für Familien und Erholungssuchende

Luxuriöse, private Pool-Suiten im Alma Resort bieten Erholung mit Meerblick. © Alma Resort

Zur steigenden Beliebtheit Cam Ranhs trägt auch die gute Erreichbarkeit bei. Der internationale Flughafen liegt nur wenige Minuten von den Küstenresorts entfernt und verbindet die Region mit zahlreichen asiatischen Metropolen. Direkt am Meer befindet sich das Alma Resort Cam Ranh (www.alma-resort.com), das sich über rund 30 Hektar entlang der Küste erstreckt. Die weitläufige Anlage erinnert eher an ein kleines Urlaubsdorf als an ein klassisches Hotel. Insgesamt 580 Suiten und Villen mit Meerblick, zwölf terrassenförmig angelegte Pools, ein Wasserpark, ein großzügiger Spa-Bereich sowie 14 Restaurants und Bars sorgen für Urlaubsvielfalt. Besonders Familien schätzen das umfangreiche Angebot. Während Erwachsene am Pool entspannen oder Wellness genießen, finden Kinder und Jugendliche Unterhaltung im Technologie- und Wissenschaftszentrum, beim Minigolf, im Kino oder bei zahlreichen Sport- und Freizeitaktivitäten. Der rund 800 Meter lange Sandstrand bildet dabei die natürliche Kulisse für unbeschwerte Urlaubstage. Wer möchte, kann die Umgebung erkunden und anschließend wieder an den Strand zurückkehren.

Kunstvoll verziert, die Muschelpagode Chùa Tuừ Vân in Nha Trang © Getty

Authentisches Vietnam zwischen Muscheltempel und Schnorcheltour

Ein außergewöhnliches Bauwerk ist die Chùa Từ Vân, besser bekannt als Muschel-Pagode. Millionen Muscheln, Schneckenhäuser und Korallen wurden für die Gestaltung des Tempels verwendet. Besonders beeindruckend ist der künstlich angelegte Tunnel der "18 Stufen der Hölle", der Besucher durch kunstvoll gestaltete Gänge führt. Nur eine kurze Fahrt entfernt liegt die Küstenstadt Nha Trang, die für ihre farbenfrohe Unterwasserwelt bekannt ist. Besonders beliebt sind halbtägige Schnorchelausflüge zu mehreren Inseln der Bucht mit BBQ an Bord. Wer die Natur sucht, sollte der Cam-Lap-Halbinsel mit versteckten Buchten und bizarren Felsformationen einen Besuch abstatten. Vom Massentourismus ist hier bislang wenig zu spüren.