Während hierzulande die Temperaturen sinken, locken anderswo türkisblaues Meer, weiße Sandstrände und sommerliche 30 Grad.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wer dem grauen Winter entfliehen möchte, muss nicht bis zum nächsten Sommer warten. An einigen Orten klettert das Thermometer selbst im Jänner und Februar auf 28 bis über 30 Grad. Besonders reizvoll: Manche Destinationen bieten nicht nur warme Temperaturen, sondern auch wenig Regen und ideale Bedingungen für einen Strandurlaub.

Cartagena, Kolumbien

Cartagena © Getty Images

Ein Reiseziel, das auf vielen klassischen Wintersonnen-Listen fehlt, ist Cartagena an Kolumbiens Karibikküste. Die historische Hafenstadt begeistert mit bunten Kolonialhäusern, blumengeschmückten Balkonen, kleinen Cafés und karibischer Lebensfreude. Im Dezember, Jänner und Februar können die Temperaturen rund 30 bis 31 Grad erreichen. Gleichzeitig beginnt die trockenere Jahreszeit, wodurch sich die Region besonders gut für einen Winterurlaub eignet. Wer Stadt und Strand kombinieren möchte, kann Ausflüge zu den Islas del Rosario oder den Stränden rund um Playa Blanca unternehmen.

Phú Quốc, Vietnam

Phu Quoc, Vietnam © Getty Images/iStockphoto

Vietnam ist als Reiseziel längst bekannt, doch die Insel Phú Quốc ist für viele europäische Urlauber noch immer ein Geheimtipp. Sie liegt im Golf von Thailand und bietet genau das, wonach sich viele im Winter sehnen: tropische Temperaturen, weiße Strände und warmes Meer. Im europäischen Winter herrscht auf der Insel überwiegend Trockenzeit. Die Temperaturen bewegen sich häufig um 30 bis 31 Grad. Besonders Jänner und Februar sind für einen Badeurlaub interessant. Neben schönen Stränden begeistert Phú Quốc mit kleinen Fischerdörfern, Nachtmärkten und üppiger tropischer Natur.

Sansibar

Sansibar © Getty Images

Der tansanische Inselarchipel begeistert mit puderzuckerweißen Stränden, türkisfarbenem Wasser und einer einzigartigen Mischung aus afrikanischen, arabischen und indischen Einflüssen. Im Jänner und Februar steigen die Temperaturen häufig auf 32 bis 33 Grad. Während der Dezember noch etwas wechselhafter sein kann, werden die Bedingungen im Laufe des Winters zunehmend trockener. Besonders die Strände von Nungwi, Kendwa und Paje sind ein echtes Paradies für Sonnenanbeter.

Goa, Indien

Goa, Indien © Getty Images/iStockphoto

Goa ist ein echter Geheimtipp für alle, die tropische Wärme mit Kultur, gutem Essen und entspanntem Strandleben verbinden möchten. Der kleine Bundesstaat an Indiens Westküste ist vor allem für seine kilometerlangen Sandstrände, Palmen und portugiesisch geprägte Architektur bekannt. Im Dezember, Jänner und Februar liegen die durchschnittlichen Tageshöchsttemperaturen bei etwa 31 bis 32 Grad. Gleichzeitig ist die Trockenzeit in vollem Gange, beste Voraussetzungen für einen ausgedehnten Strandurlaub.

Riviera Maya, Mexiko

Riviera Maya, Mexiko © Getty Images/iStockphoto

Weiße Sandstrände, türkisfarbenes Wasser und Temperaturen um die 30-Grad-Marke: Die mexikanische Karibikküste gehört zu den besten Adressen für einen Winterurlaub unter Palmen. Besonders Cancún und die Riviera Maya sind in dieser Jahreszeit gefragt. Im Dezember liegen die durchschnittlichen Höchsttemperaturen bei rund 30 Grad, im Februar können sogar mehr als 32 Grad erreicht werden. Auch die Strände von Playa del Carmen und Tulum bieten ideale Voraussetzungen für eine Auszeit in der Sonne.

Barbados

Barbados © Getty Images/iStockphoto

Ein Winter ohne kalte Füße, dafür mit Reggae-Rhythmen, Palmen und karibischer Lebensfreude? Barbados macht es möglich. Die Insel erreicht im Dezember durchschnittliche Höchsttemperaturen von etwa 29,5 Grad. Auch im Jänner und Februar bleibt es mit rund 29 Grad angenehm heiß. Damit zählt Barbados zu den verlässlich warmen Fernreisezielen während der europäischen Wintermonate. Neben traumhaften Stränden wie dem Crane Beach begeistert die Insel mit kleinen Fischrestaurants, bunten Häusern und einer lebendigen Musikszene.