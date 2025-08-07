Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Reizgas
In Vöcklabruck

Unbekannter versprüht in Wohnhaus Reizgas

07.08.25, 11:29
Die Polizei prüft nun, ob die asthmakranke Frau das Ziel der Attacke gewesen ist. 

Vöcklabruck. Ein unbekannter Täter versprühte Mittwochabend gegen 23.40 Uhr in einem Mehrparteienhaus in Vöcklabruck vermutlich einen Reizgasspray. Der reizende und beißende Geruch wurde durch einen Anwohner (42) des Hauses wahrgenommen, woraufhin er anschließend die Feuerwehr verständigte.Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte nach dem Betreten der Feuerwehr ein Brand- bzw. Gasaustritt ausgeschlossen werden. Im Zuge der Belüftung des Stiegenhauses mit Frischluft musste eine an Asthma leidende Anwohnerin (38) durch die FF Vöcklabruck geborgen und kurzfristig durch das RK medizinisch erstversorgt werden.

