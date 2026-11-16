An diesen Traumzielen sind Wasservillen günstiger als auf den Malediven

Eine Villa direkt über türkisblauem Wasser, für diesen Traum musst du nicht unbedingt auf die Malediven fliegen. Auch auf den Philippinen, in Malaysia oder Panama gibt es traumhafte Wasservillen, die oft deutlich weniger kosten. Wir zeigen dir, welche Reiseziele eine günstigere Alternative bieten.

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Eine Villa auf Stelzen, eine Terrasse direkt über dem türkisblauen Wasser und morgens mit einem Sprung ins Meer starten: Für viele ist das der Inbegriff eines Traumurlaubs. Auf den Malediven hat dieser Luxus allerdings seinen Preis. Dabei gibt es auch andere Reiseziele, an denen du in einer Unterkunft über dem Wasser schlafen kannst, teilweise deutlich günstiger.

Wasservillen gibt es nicht nur auf den Malediven

Die Malediven gelten als Inbegriff des Overwater-Luxus: Viele Resorts liegen auf privaten Inseln, die berühmten Wasservillen stehen direkt über türkisblauen Lagunen. Doch neben dem Zimmerpreis können auch Transfers mit dem Wasserflugzeug und die Verpflegung ordentlich ins Geld gehen. Wer von einer Villa über dem Wasser träumt, muss sich aber nicht auf den Inselstaat im Indischen Ozean beschränken.

1. Malaysia

Mabul island, Thailand. © Getty Images

Malaysia ist eine spannende Alternative für alle, die nach einer Unterkunft direkt über dem Wasser suchen. Vor allem rund um Borneo und die Inselwelt von Sabah gibt es Stelzenunterkünfte und Resorts, die über dem Meer gebaut sind. Eine besonders bekannte Region ist das Gebiet rund um die Inseln Mabul und Sipadan. Hier stehen Wasservillen über dem Meer, während die Unterwasserwelt mit Korallenriffen und einer großen Artenvielfalt lockt.



Allerdings gilt: Nicht jede Unterkunft in dieser Region ist automatisch ein günstiges Schnäppchen. Die Preise hängen stark von Lage, Ausstattung und Saison ab. Im Vergleich zu vielen luxuriösen Malediven-Resorts gibt es in Malaysia aber auch einfachere und preiswertere Möglichkeiten, direkt über dem Wasser zu wohnen.

2. Philippinen

Philippinen © Getty Images/Westend61

Die Philippinen bestehen aus mehr als 7.000 Inseln und einige davon bieten Unterkünfte direkt über dem Wasser. Besonders auf Palawan wirst du fündig: Rund um El Nido, Coron und Culion gibt es Resorts mit Stelzenvillen und Wasserbungalows, die über dem Meer oder geschützten Lagunen stehen. Auch auf Samal Island nahe Davao findest du traditionelle Stelzenhäuser direkt über dem Wasser.



Weitere Möglichkeiten gibt es rund um Bucas Grande in der Provinz Surigao del Norte sowie bei Calatagan auf der Insel Luzon. Dort sind es oft einfachere Stelzen- oder schwimmende Bungalows statt luxuriöser Overwater-Villen. Genau darin liegt aber auch der Preisunterschied: Wer auf private Pools und Fünf-Sterne-Service verzichten kann, findet auf den Philippinen durchaus erschwinglichere Alternativen zu den Malediven. Wichtig ist, vor der Buchung genau zu prüfen, ob die Unterkunft tatsächlich über dem Wasser steht und nicht nur einen Meerblick bietet.

3. Panama

Panama © Getty Images

Auch in Mittelamerika gibt es eine Alternative zu den Malediven: den Inselarchipel Bocas del Toro in Panama. Hier findest du kleine Lodges und Stelzenbungalows direkt über dem karibischen Meer. Besonders bekannt ist die Region für ihre entspannte Atmosphäre, Mangroven, Korallenriffe und die Möglichkeit, mit dem Kajak durch die Buchten zu paddeln.



Eine bekannte Unterkunft ist die Punta Caracol Acqua Lodge. Die Bungalows stehen auf Stelzen über dem Wasser und verfügen über Terrassen mit direktem Zugang zum Meer. Statt abgeschottetem Luxusresort erwartet dich hier eher ein naturnaher Inselurlaub. Gerade kleinere Lodges können eine preiswertere Alternative zu den großen Luxusresorts auf den Malediven sein.

4. Thailand

Khao Sok, Thailand. © Getty Images

Thailand ist für seine traumhaften Inseln bekannt. Echte Wasservillen direkt über dem offenen Meer sind dort allerdings weniger verbreitet als auf den Malediven. Dafür gibt es eine andere besondere Art von Unterkunft: schwimmende Bungalows auf Seen und Flüssen.



Besonders spektakulär ist der Khao-Sok-Nationalpark mit dem Cheow-Lan-See. Dort liegen schwimmende Unterkünfte mitten in einer Landschaft aus dicht bewachsenen Kalksteinfelsen. Auch der FloatHouse River Kwai bietet Villen direkt auf dem Fluss. Das ist zwar nicht das klassische Malediven-Erlebnis mit einer Villa über einer türkisblauen Meereslagune, dafür aber eine außergewöhnliche und oft preiswertere Möglichkeit, direkt auf dem Wasser zu wohnen.

Worauf du beim Preisvergleich achten solltest

Eine Wasservilla ist nicht automatisch ein günstiger Urlaub. Gerade bei abgelegenen Inselresorts können Transfers, Mahlzeiten und Ausflüge den Gesamtpreis deutlich erhöhen. Außerdem sind manche Unterkünfte zwar auf Stelzen gebaut, stehen aber über einem See, einer Lagune oder einem Fluss und nicht über dem offenen Meer.