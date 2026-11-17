23 Tage, 8 Stationen, nur 48 Gäste: Four Seasons legt eine neue Weltreise im Privatjet auf. Zum Programm gehören Luxushotels, Yacht-Ausflüge und ein eigener Reisearzt. Der Preis hat es allerdings in sich.

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Tempelbesuch in Seoul, Zimtplantagen auf Sri Lanka und mit der Yacht entlang der französischen Riviera: Für seine neue Weltreise "Coastlines & Culture" packt Four Seasons gleich mehrere Urlaubsfantasien in ein einziges Programm. Zwischen den Stationen fliegen die Gäste im eigens ausgestatteten Jet weiter. Ein eigenes Team begleitet die Gruppe von Station zu Station.

Fast eine halbe Million Dollar für zwei

Die 23-tägige Reise ist auf der aktuellen Buchungsseite für den 4. bis 26. Mai 2028 ausgeschrieben. Der Einstiegspreis: 238.000 US-Dollar pro Person bei Doppelbelegung. Wer zu zweit reist, landet damit bei mindestens 476.000 Dollar. Rechnerisch sind das rund 10.350 Dollar pro Person und Reisetag. Für Alleinreisende wird ein Zuschlag von 23.800 Dollar angegeben.

Exklusiver Airbus für gerade einmal 48 Gäste

Geflogen wird in einem speziell umgebauten Airbus A321neo-LR mit Platz für nur 48 Reisende. Die Gäste teilen sich also einen Jet, der exklusiv für diese Reisegruppe unterwegs ist.

Zum Begleitteam gehören ein Concierge, ein Küchenchef und ein Reisearzt. Der Luxus besteht damit auch darin, die aufwendige Planung einer Weltreise abzugeben: Mehrere Länder, wechselnde Hotels und Ausflüge werden zu einem durchorganisierten Gesamtpaket verbunden.

© Four Seasons

Von San Francisco zu Asiens Tempeln

Los geht es in San Francisco, danach führt die Route über den Pazifik nach Seoul. Dort steht unter anderem ein Besuch des Jingwansa-Tempels auf dem Programm. In Hangzhou lernen die Reisenden bei Teemeistern die Traditionen des chinesischen Teeanbaus kennen. Ein Ausflug nach Shanghai bringt den Kontrast zur Millionenmetropole.

Auf Sri Lanka dreht sich ein Teil des angekündigten Programms um Ceylon-Zimt: Auf einem privaten Anwesen lässt sich verfolgen, wie aus der Ernte Zimtstangen und Zimtöl werden. Übernachtet wird laut aktueller Reisebeschreibung im Resort Cape Weligama an der Südküste.

Sansibar, Rotes Meer und eine Yacht nach Cannes

Danach ist Sansibar vorgesehen. Hier sollen die Gäste im neuen Four Seasons Resort Zanzibar wohnen. Der Aufenthalt hängt allerdings von dessen Eröffnung ab. Sollte das Hotel nicht rechtzeitig verfügbar sein, nennt der Veranstalter ein Four-Seasons-Resort auf Mauritius als Ersatz.

In Sharm El Sheikh trifft die Wüstenkulisse des Sinai auf das Rote Meer. Zu den angekündigten Erlebnissen gehört ein privat gecharterter Yacht-Ausflug entlang der Küste.

Die nächste Adresse könnte kaum besser zum Luxusprogramm passen: das Grand-Hôtel du Cap-Ferrat an der Côte d’Azur. Von dort geht es erneut aufs Wasser – mit einer gecharterten Yacht nach Cannes.

Das Finale wird königlich

Den Abschluss bildet Hampshire in Südengland. Nach Pazifik, Indischem Ozean und Mittelmeer wartet hier die englische Landschaft. Laut Ankündigung gehört auch ein exklusiver Zugang zum Hampton Court Palace zum Programm. Genächtigt wird im Four Seasons Hotel Hampshire, einem restaurierten Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert.