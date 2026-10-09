Diese Luxus-Yachten machen das Meer zum Spa

Die neue Luxusklasse der Schiffsreisen definiert Wellness neu: Spas gehen jetzt auf große Fahrt, verschieben ihre Koordinaten auf das offene Meer – und machen den Horizont zum ultimativen Treatment Room.

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RITZ-CARLTON YACHT COLLECTION

RITZ-CARLTON YACHT COLLECTION © Edgardo Contreras

Abfahrt: Yacht & Reise

Die Ritz-Carlton Yacht Collection bringt den Service und die Ausstattung eines Luxushotels an Bord. Die Evrima, Ilma und Luminara wechseln je nach Saison den Kurs und damit auch ihre Reviere. Restaurants, Bars und Pools verteilen sich über die Decks, ergänzt um großzügige Entspannungsbereiche unter freiem Himmel. Im Winter 2026/27 führt die Luminara nach Asien: Am 3. Jänner 2027 geht es von Hongkong über die Philippinen und Indonesien auf eine Traumreise nach Bali. ritzcarltonyachtcollection.com

Auszeit: Wellness an Bord

Bei der Ritz-Carlton Yacht Collection rückt das Spa nah ans Wasser: Massagen und Facials finden mit Blick auf den weiten Horizont statt. Sauna, Dampfbad und Ruhezonen ergänzen das Wohlfühlprogramm; zum Einsatz kommen Produkte u.a. von Marken wie 111SKIN und Pisterzi.

Landgang: Insel-Spa

Entlang der Asien-Route liegt Buahan, ein Banyan Tree Escape, nördlich von Ubud in Indonesien – mitten im Regenwald und mit Blick auf Balis sieben Berggipfel. Im Toja Spa finden die Behandlungen unter freiem Himmel statt. Im Mittelpunkt stehen balinesische Massagen, Rituale mit tropischen Ölen, Zuckerpeelings und Anwendungen mit lokalen Kräutern. banyantree.com

ORIENT EXPRESS CORINTHIAN

ORIENT EXPRESS CORINTHIAN © ORIENT EXPRESS CORINTHIAN

Abfahrt: Yacht & Reise

Von den Küsten des Mittelmeers geht es für die Orient Express Corinthian im Herbst erstmals über den Atlantik in die Karibik. Die 220 Meter lange Yacht verfügt über 54 Suiten auf vier Decks. Am Heck öffnet sich die Marina zum Wasser mit Badeplattformen für einen Sprung ins kühle Nass. Am 12. Oktober 2026 startet die Yacht in Lissabon, Portugal, überquert den Atlantik und erreicht nach 14 Nächten Barbados.

orient-express.com

Auszeit: Wellness an Bord

Auch das französische Beautyhaus Guerlain geht an Bord der Orient Express Corinthian – erstmals mit einem eigenen Spa auf See. Auf 500 Quadratmetern verteilt sich das Luxus-Spa auf vier Behandlungssuiten, Hammam, Sauna, Beauty Salon und einen 16,5 Meter langen Open-Air-Pool. Für die Yacht hat Guerlain zwei eigene Treatments entwickelt: "Wave Serenity", inspiriert von den Bewegungen des Meers, und "Aqua Odyssey", das die Durchblutung anregen soll.

Landgang: Insel-Spa

Zwischen Meer und den steilen Hängen Madeiras liegt das Saccharum in Calheta – mit weitem Blick über die Küste und Ayurveda-Schwerpunkt. Besonders beliebt ist der Halotherapie-Raum: Feiner Salznebel schafft dort ein Mikroklima wie in einer Salzgrotte – beliebt bei allen, die bewusst durchatmen möchten. savoysignature.com

FOUR SEASONS X LANSERHOF

FOUR SEASONS © FOUR SEASONS

Abfahrt: Yacht & Reise

Am 8. November 2026 legt die Four Seasons I in Las Palmas ab und nimmt Kurs auf Philipsburg. Acht Nächte geht es über den Atlantik, bevor die Yacht am 16. November St. Martin erreicht. An Bord: 95 Suiten auf 15 Decks, elf Restaurants und Bars, ein 20-Meter-Pool am Heck mit Sonnenliegen und Daybeds. fourseasonsyachts.com

Auszeit: Wellness an Bord

Zum ersten Mal geht "The Lanserhof Reset" auf See: Die österreichische Kultadresse für Gesundheit, Prävention und Longevity bringt ihr Konzept auf den Atlantik. Auf dem Programm stehen Diagnostik, Bewegung, Atemübungen, Sound Baths und Saunagänge; Ärzte, Therapeuten und Personal Trainer sind an Bord. Wer das individuelle Programm bucht, erhält seinen persönlichen Gesundheitsplan. Auch kulinarisch folgt die Reise dem Lanserhof-Prinzip: Energy Cuisine und Chlorophyll-Shots.

Landgang: Insel-Spa

Auf Anguilla führt der Landgang ins Cap Juluca, A Belmond Hotel an der Maundays Bay. Sieben Treatment-Räume, der Calichi Garden mit warmen und kalten Tauchbecken und ein Infinity-Pool auf dem Dach verbinden Spa und Karibikkulisse. Massagen und Facials setzen auf mineralische Wirkstoffe und aromatische Öle, während der Blick über die Bucht reicht. belmond.com

AMAN AT SEA: AMANGATI YACHT

AMAN AT SEA © AMAN AT SEA

Abfahrt: Yacht & Reise

Das Mittelmeer ist das erste Fahrtgebiet der Amangati. Die 180 Meter lange Yacht hat neun Decks, 47 Suiten für 94 Gäste und eine eigene Marina. Jede Suite verfügt über eine private Terrasse, dazu kommen acht Restaurants und Bars. Die Jungfernfahrt startet am 7. Mai 2027 in Palma de Mallorca und führt in sechs Nächten nach Nizza. Auf der Traumroute liegen sieben Häfen. amanatsea.com

Auszeit: Wellness an Bord

Das zweistöckige Aman Spa liegt auf den oberen Decks der Amangati. Behandlungssuiten öffnen sich zu privaten Terrassen mit Whirlpool-Bädern; dazu kommen ein japanischer Serenity Garden und Räume für Yoga und Meditation. Der 16 Meter lange Pool liegt ebenfalls auf dem Oberdeck. Es gibt Hammam und Banya, ein Fitnessstudio sowie eine Beauty-Lounge für Maniküre, Pediküre, Facials und Hairstyling.

Landgang: Insel-Spa

Für den Landgang geht es zum Myconian Sunrise am Agrari Beach auf der griechischen Insel Mykonos. Das Hotel liegt an einem privaten Strand mit Wellness-Cabanas inmitten von Pinien und Tamarisken. Auf dem Treatment-Menü stehen Massagen sowie Gesichts- und Körperbehandlungen. Bei den Anwendungen kommen Produkte von Elemis, Augustinus Bader und Ligne St. Barth zum Einsatz, ergänzt durch individuell zusammengestellte Extrakte aus lokal geernteten Pflanzen. myconiancollection.gr