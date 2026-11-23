Keine Lust auf Punsch, Weihnachtslieder und Adventstress? Dann nichts wie weg! Ob sonnige Strände, orientalische Märkte oder mediterrane Altstädte: Diese sechs Reiseziele im Süden zeigen, dass der Dezember auch ganz ohne Weihnachtsstimmung wunderschön sein kann.

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Während sich zu Hause alles um Adventmärkte, Weihnachtsbeleuchtung und Geschenkestress dreht, träumst du eher von Sonne im Gesicht, einem Drink am Meer und einem Dezember ganz ohne "Last Christmas"? Dann haben wir gute Nachrichten: Auch im Winter gibt es Reiseziele, die mit milden Temperaturen, beeindruckenden Landschaften und jeder Menge Urlaubsgefühl locken. Ob Insel-Auszeit, orientalisches Flair oder mediterraner Citytrip – diese sechs Destinationen sind perfekt für alle, die dem Weihnachtstrubel lieber entkommen möchten.

1. Lanzarote: Vulkanlandschaften statt Weihnachtsbeleuchtung

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Wer im Dezember möglichst viel Sonne tanken möchte, ist auf den Kanarischen Inseln richtig. Besonders Lanzarote begeistert mit einer Landschaft, die fast außerirdisch wirkt: schwarze Lavafelder, rote Vulkankegel, helle Sandstrände und kleine weiße Dörfer. Statt Weihnachtsmarkt steht hier ein Ausflug in den Nationalpark Timanfaya, ein Spaziergang entlang der Küste oder ein Nachmittag am Strand auf dem Programm.



Im Dezember liegen die durchschnittlichen Tageshöchstwerte bei rund 21 Grad. Für einen klassischen Badeurlaub ist das Meer vielleicht noch etwas frisch, für Wanderungen, Ausflüge und entspannte Stunden in der Sonne sind die Bedingungen aber ideal. Besonders schön: Die Insel lässt sich wunderbar mit dem Mietwagen erkunden.

2. Marrakesch: Rooftop statt Punschstand

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Du möchtest im Dezember lieber in eine völlig andere Welt eintauchen? Dann könnte Marrakesch genau das Richtige sein. In der marokkanischen Königsstadt erwarten dich verwinkelte Gassen, farbenfrohe Souks, prachtvolle Paläste und wunderschöne Riads mit Innenhöfen und Dachterrassen.



Statt Glühwein gibt es Minztee, statt Weihnachtskeksen orientalische Süßigkeiten und statt grauem Winterwetter sonnige Nachmittage. Im Dezember erreicht das Thermometer tagsüber durchschnittlich etwa 20 Grad. Sobald die Sonne untergeht, wird es allerdings deutlich kühler – eine warme Jacke gehört also ins Gepäck. Besonders schön ist ein Besuch im Jardin Majorelle oder ein Abendessen auf einer der vielen Rooftop-Terrassen mit Blick über die Medina.

3. Kap Verde: Barfuß durch den Dezember

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Wenn du Weihnachten am liebsten ganz weit hinter dir lassen möchtest, kannst du noch ein Stück weiter südlich reisen: nach Kap Verde. Der Inselstaat vor der Westküste Afrikas ist im Dezember ein echtes Wintersonnenziel. Auf Inseln wie Sal und Boa Vista erwarten dich lange Sandstrände, türkisblaues Wasser und eine entspannte Atmosphäre.



Mit durchschnittlich rund 26 Grad am Tag ist es hier deutlich wärmer als auf den Kanaren. Der Dezember fällt außerdem in die Trockenzeit und eignet sich damit besonders gut für Strandtage, Wassersport und Ausflüge. Wer es aktiver mag, kann sich im Kitesurfen versuchen oder die vulkanischen Landschaften der Inseln entdecken. Ein kleiner Hinweis: Auf den offenen Stränden kann der Passatwind kräftig sein.

4. Sevilla: Tapas statt Weihnachtsstress

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Nicht jeder Winterurlaub muss gleich ein Strandurlaub sein. Sevilla ist die perfekte Wahl, wenn du Lust auf Kultur, gutes Essen und mediterranes Lebensgefühl hast. Die andalusische Stadt begeistert mit ihrer beeindruckenden Architektur, kleinen Tapas-Bars, Innenhöfen und breiten Boulevards.



Im Dezember sind die Temperaturen mit durchschnittlich rund 17 Grad angenehm mild – ideal, um die Stadt zu Fuß zu erkunden, ohne in der sommerlichen Hitze unterwegs zu sein. Auf deiner Liste sollten die Plaza de España, der Königspalast Real Alcázar und das Viertel Triana stehen. Und statt dich durch überfüllte Einkaufsstraßen zu schieben, kannst du dich einfach durch die andalusische Küche kosten.

5. Madeira: Naturkino statt Weihnachtsprogramm

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Madeira ist ein Paradies für alle, die im Winter lieber draußen unterwegs sind. Die portugiesische Atlantikinsel wird nicht umsonst als "Insel des ewigen Frühlings" bezeichnet. Dich erwarten üppig grüne Landschaften, steile Klippen, Wasserfälle und spektakuläre Wanderwege entlang der sogenannten Levadas.



Im Dezember liegen die durchschnittlichen Tageshöchstwerte in Funchal bei etwa 20 Grad. Das Wetter kann allerdings wechselhaft sein, besonders in den Bergen. Dafür ist die Insel in der kühleren Jahreszeit ideal für Wanderungen und Naturerlebnisse. Wenn du dem Weihnachtstrubel entkommen möchtest, solltest du dich eher auf die Küstenwanderungen, kleinen Dörfer und die Natur im Inselinneren konzentrieren: In Funchal selbst ist die Weihnachtszeit nämlich durchaus präsent.

Ob du auf Lanzarote durch Vulkanlandschaften wanderst, in Marrakesch über orientalische Märkte schlenderst oder auf Kap Verde barfuß am Strand stehst: Der Dezember muss nicht zwangsläufig aus Adventkalender, Punsch und Weihnachtsplaylist bestehen.