Neue Einreisebestimmungen bei beliebten Fernreisezielen

Ab in die Sonne? Vor dem Abflug heißt es jetzt genauer hinschauen! Der ÖAMTC macht auf neue Einreisebestimmungen für die USA, Kenia, Tansania und Thailand aufmerksam. Wer im Winter eine Fernreise plant, sollte sich rechtzeitig über die aktuell geltenden Einreisebestimmungen informieren.

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In mehreren beliebten Reiseländern haben sich die Vorgaben zuletzt geändert. "Einreisebestimmungen können sich auch kurzfristig ändern. Daher sollte man frühzeitig prüfen, welche Dokumente, Registrierungen oder Versicherungsnachweise benötigt werden, und ausreichend Zeit für die Beantragung und Bearbeitung einplanen", rät ÖAMTC-Reiseexpertin Yvette Polasek. Was bei der Buchung gegolten hat, kann sich bis zum Reiseantritt bereits geändert haben!

Die wichtigsten Änderungen im Überblick