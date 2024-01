Australian Open: Hammer-Auftaktlos für Thiem & Ofner

Die Würfel sind gefallen und die Auftaktgegner von Österreichs Tennis-Assen Dominic Thiem und Sebastian Ofner in der ersten Runde der Australian Open (14. bis 28.Jänner) stehen fest.

Thiem, der durch die Absage des US-Amerikaners Reilly Opelka ins Hauptfeld rutschte, bekommt es beim ersten Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres zum Auftakt mit den auf Position 27 gesetzten Felix Auger-Aliassime (CAN) zu tun. Keine schlechte Auslosung - denn der Schützling von Toni Nadal hat in den vergangenen Monaten aufgrund von Verletzungen wenig gespielt. Zudem standen sich der Niederösterreicher und Auger-Aliassime bereits einmal gegenüber. Auf dem Weg zu seinem US-Open-Triumph setzte sich der 30-Järhige im September 2020 im Achtelfinale glatt in drei Sätzen durch. Im Falle eines weiteren Sieges würde in Runde zwei dann der Franzose Alexandre Müller (ATP-76.) oder ein Qualifikant auf Thiem warten.

Bitter: Ausgerechnet die Generalprobe gegen den ehemaligen Weltranglisten-Ersten Andy Murray (GBR) beim Exhibition-Turnier ist ihm misslungen. Damit begibt sich der Weltranglisten-94. mit einer Zwei-Satz-Niederlage (4:6, 2:6) im Gepäck zu den Australian Open.

Ofner gegen Lokalmatador

Österreichs Nummer eins Sebastian Ofner (ATP-37.) muss in der ersten Runde gegen den australischen Lokalmatador Thanasi Kokkinakis ran. Der Steirer und der "Aussie" spielten auf ATP-Level noch nie gegeneinander, trafen sich aber 2019 in der zweiten Runde der Qualifikation für die Australian Open. Damals behielt Kokkinakis in zwei Sätzen die Oberhand. Der haushohe Favorit und Titelverteidiger Novak Djokovic (SRB/ATP-1.) startet hingegen gegen einen noch zu ermittelnden Qualifikanten. Auf dem Weg zum 25. Grand-Slam-Titel - dem elften in Australien - könnten dem Serben im Viertelfinale der als Nummer sieben gesetzte Grieche Stefanos Tsitsipas und im Halbfinale der als Nummer vier notierte Jannik Sinner im Weg stehen.