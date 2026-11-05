30 Grad im Winter: Auf diesen Inseln ist es jetzt richtig warm

Keine Lust auf Frost, grauen Himmel und dicke Winterjacken? Dann nichts wie weg. Während bei uns die Temperaturen sinken, locken diese Inseln mit strahlendem Sonnenschein, traumhaften Stränden und echtem Sommerfeeling.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wenn draußen eisige Temperaturen, grauer Himmel und kurze Tage den Alltag bestimmen, wächst die Sehnsucht nach Sonne, Strand und sommerlicher Leichtigkeit. Doch warum auf den nächsten Sommer warten, wenn er andernorts längst auf dich wartet? Ob türkisblaues Meer, traumhafte Sandstrände oder angenehm warme Temperaturen: Diese Inseln sind perfekte Rückzugsorte, um dem Winter zu entfliehen und neue Energie zu tanken.

Die Kanarischen Inseln (Spanien)

Lanzarote © Getty Images

Du hast keine Lust auf zehn Stunden Flug und Zeitverschiebung? Dann sind die Kanaren ideal. Die "Inseln des ewigen Frühlings" liegen nur gut vier bis fünf Flugstunden von Österreich entfernt. Das Thermometer klettert hier selbst im Dezember und Jänner regelmäßig auf angenehme 20 bis 24 Grad.

Bei den Inseln hast du die Qual der Wahl: Teneriffa besticht mit einer unglaublich abwechslungsreichen Landschaft vom Teide-Vulkan bis hin zu schwarzen Sandstränden. Fuerteventura ist mit seinen endlosen Stränden das Mekka für Surfer und Bade-Fans, während Gran Canaria mit den berühmten Sanddünen von Maspalomas punktet.

Thailands Inselwelt

Thailand © Getty Images

Südostasien ist der Klassiker, wenn es um das Preis-Leistungs-Verhältnis für Fernreisen im Winter geht. Ab November endet in den meisten Teilen Thailands die Regenzeit, was es zur perfekten Reisezeit macht. Während im Golf von Thailand (Koh Samui) im Dezember oft noch Schauer fallen, strahlt die Sonne in der Andamanensee umso heller. Inseln wie Phuket, Koh Lanta oder das etwas ruhigere Koh Yao Yai bieten bei über 30 Grad Bilderbuchwetter.

Warme Wassertemperaturen, sensationelles Streetfood und herzliche Gastfreundschaft machen Thailand zum Paradies für Backpacker und Luxus-Urlauber gleichermaßen. Alternativ bieten auch die Philippinen (z.B. Palawan oder Siargao) im Dezember wunderbar trockenes Wetter und perfekte Tauchbedingungen.

Dominikanische Republik

Dominikanische Republik © Getty Images

In der Karibik herrscht jetzt die absolute Hochsaison. Die Wassertemperaturen fallen hier fast nie unter 24 Grad – ideal für ausgiebige Bade-Sessions. Die Inseln der Dominikanischen Republik (z.B. rund um Punta Cana) bieten fantastische All-Inclusive-Resorts, in denen du dir um nichts Sorgen machen musst. Puderzuckerweißer Sand, schattenspendende Kokospalmen und abends ein kühler Mojito zum Rhythmus von Salsa und Merengue. Hier wird dir nicht nur vom Wetter warm ums Herz.

Die Kapverdischen Inseln

Kap Verde © Getty Images

Die Kapverden sind in etwa sechs Flugstunden zu erreichen und ein absoluter Hotspot für alle, die das Grau gegen pures Blau eintauschen wollen. Hier erwarten dich traumhafte 23 bis 26 Grad und kaum Niederschlag. Wer endlose, fast unberührte Sandstrände sucht, wird auf den sonnenverwöhnten Inseln Sal oder Boa Vista sein Glück finden. Zwischen November und dem Frühjahr sorgt zudem der Harmattan-Passatwind für weltklasse Kite- und Surfbedingungen. Du möchtest lieber wandern? Die spektakulären, rauen Berglandschaften auf Santo Antão bieten dir unvergessliche Touren.

Malediven & Seychellen

Seychellen © Getty Images

Wenn du dir diesen Winter den ultimativen Traum erfüllen willst, führt kein Weg am Indischen Ozean vorbei. Auf den unzähligen kleinen Atollen der Malediven bewohnst du oft spektakuläre Overwater-Villen direkt über dem türkisblauen Riff. Wer neben dem perfekten Strand auch faszinierende Granitfelsen und üppigen Dschungel sucht, wird auf den Seychellen (z.B. Praslin oder La Digue) fündig. Hier scheint die Zeit stillzustehen, während du bei 28 Grad das warme Wasser genießt.

Mauritius

Mauritius © Getty Images

Du möchtest dem tristen Winter entfliehen und stattdessen unter Palmen in einer üppig grünen Landschaft aufwachen? Dann ab nach Mauritius. Wenn bei uns tiefster Winter herrscht, beginnt auf der Insel im Indischen Ozean der tropische Hochsommer. Mach dich auf heiße Temperaturen um die 29 bis 30 Grad und geradezu badewannenwarmes Wasser (ca. 28 Grad) gefasst. Zwar musst du zu dieser Jahreszeit hin und wieder mit kurzen, kräftigen Tropenschauern rechnen, doch die Sonne zeigt sich danach meist sofort wieder und lässt die Landschaft in leuchtenden Farben erstrahlen.