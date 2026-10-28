Die besten Reiseziele für 2027 stehen fest - laut National Geographic

Du planst gedanklich schon deinen Urlaub für 2027? Abseits der üblichen Touristen-Hotspots warten atemberaubende Reiseziele, die kaum jemand auf dem Schirm hat. Welche Traumorte du unbedingt auf deine Bucketlist setzen solltest? National Geographic kennt die Geheimtipps.

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Das renommierte Magazin National Geographic hat gerade seine "Best of the World"-Liste für das Jahr 2027 veröffentlicht. Ein globales Netzwerk aus Reiseexperten, Fotografen und Redakteuren hat aus hunderten Vorschlägen die 25 faszinierendsten Must-See-Destinationen ausgewählt. Der Fokus liegt auf Meilensteinen, kulturellem Erwachen, Neueröffnungen und Naturspektakeln, die das kommende Jahr zu etwas ganz Besonderem machen. Diese Ziele solltest du 2027 nicht verpassen:

Vestland, Norwegen

Vestland, Norwegen © Getty Images

Wer die ungebändigte Natur sucht, wird im norwegischen Vestland sein Paradies finden. Majestätische Fjorde wie der Hardangerfjord, schwindelerregende Felsformationen wie die berühmte Trolltunga und leuchtend blaue Gletscher machen diese Region im Südwesten Norwegens zum ultimativen Sehnsuchtsort. Ob umweltfreundliche Bootstouren auf der Suche nach Seeadlern oder Wanderungen durch epische Landschaften direkt aus der nordischen Mythologie, Vestland wird dir den Atem rauben.

Luxor, Ägypten

Luxor, Ägypten © Getty Images

Das absolute Highlight für Astro- und Geschichtsfans. Am 2. August 2027 wird es in Luxor am helllichten Tag für mehr als sechs Minuten dunkel, wenn eine totale Sonnenfinsternis die antike Stadt in eine unwirkliche Dämmerung taucht. Als wäre dieses Gänsehaut-Ereignis noch nicht genug, feiert 2027 auch das legendäre Winter Palace Hotel – der Ort, an dem Howard Carter einst die Entdeckung des Tutanchamun-Grabes verkündete – im Juli seine große Wiedereröffnung.

Niigata, Japan

Niigata, Japan © Getty Images

Fernab des Trubels von Tokio glänzt die japanische Präfektur Niigata. 2027 findet hier das spektakuläre Kunstfestival "Daichi no Geijutsusai" statt, bei dem riesige zeitgenössische Kunstinstallationen auf Reisterrassen, in alten Schulen und Tunneln ausgestellt werden. Zudem rühmt das Magazin die mehr als 80 Sake-Brauereien der Region und den unglaublichen Pulverschnee, der im Winter Skifahrer aus der ganzen Welt anlockt.

Penang, Malaysia

Penang, Malaysia © Getty Images

National Geographic feiert den malaysischen Bundesstaat Penang als eine der aufregendsten aufstrebenden Regionen Asiens. Hier verschmelzen tropische Regenwaldpfade auf faszinierende Weise mit lebendigem Kulturerbe. Der Geheimtipp für das Jahr 2027: Die Eröffnung der neuen Seilbahn auf den Penang Hill in der Hauptstadt George Town. Wenn du in der Gondel nach oben schwebst, genießt du einen Panoramablick über das Kronendach der Botanischen Gärten von Penang bis hinauf zum Berggipfel.

Dumfries und Galloway, Schottland

Dumfries and Galloway, Schottland © Getty Images

Weit weg vom Massentourismus der Highlands bietet diese ruhige -Region im Südwesten Schottlands stille Wanderwege und eine fast schon magische Atmosphäre. Für 2027 ist Dumfries and Galloway ein absolutes Highlight, denn im Sommer öffnet das Scottish Dark Sky Observatory seine Pforten, inklusive eines modernen 360-Grad-Planetariums. Nach einer sternenklaren Nacht kannst du am Tag ungestört die Ruinen des aus dem 16. Jahrhundert stammenden Dunskey Castle erkunden, das majestätisch über der Irischen See thront.

Madison, Wisconsin, USA

Madison, Wisconsin, USA © Getty Images

Die Stadt, die malerisch auf einer Landenge zwischen zwei Seen liegt, wird als Amerikas schönstes Ziel für ein langes Wochenende gepriesen. Mit über 300 Kilometern an erstklassigen Radwegen ist sie ein Outdoor-Paradies. 2027 lockt Madison zudem mit einer unglaublichen Farm-to-Table-Szene, dem riesigen Dane County Farmers' Market rund um das Kapitol und der brandneuen Madison Public Market.

Puerto Rico

Puerto Rico © Getty Images

Puerto Rico erlebt ein Revival und wird auf der Liste zu Recht als "Juwel der Karibik" gefeiert. Die Insel begeistert nicht nur mit tropischer Natur, sondern vor allem mit ihrer pulsierenden Kultur, die weltweite Aufmerksamkeit erregt. Ein besonderes Highlight ist die Stadt Loíza, das Herzstück des afro-puerto-ricanischen Erbes. Hier kannst du dich von mitreißender Bomba-Musik, den traditionellen farbenfrohen Vejigante-Masken und historischen Festivals wie den Fiestas de la Calle San Sebastián verzaubern lassen.

Alle Nennungen für 2027:

Normandie, Frankreich: Die Region feiert 2027 ein historisches Jubiläum – den 1.000. Geburtstag von Wilhelm dem Eroberer.



Chengdu, China: Feiert das 100-jährige Jubiläum einer bahnbrechenden Entdeckung, wo antike Wunder auf die moderne Panda-Hauptstadt prallen.



Cape Froward, Chile: Ein neuer Nationalpark buchstäblich "am Ende der Welt" an der äußersten Südspitze Südamerikas wird eröffnen.

Leipzig, Deutschland: Mit einem Beethoven-Festival im Mai, dem Bachfest im Juni und einer Erweiterung der "Leipziger Notenspur" ist die Stadt Europas Musik-Hotspot 2027.



Jaipur, Indien: "Die rosarote Stadt" feiert ihr 300-jähriges Bestehen und richtet im Jänner 2027 das legendäre 20. Jaipur Literature Festival aus.



Grenada: Das Eiland in der Karibik zelebriert im August 2027 das 150-jährige Jubiläum seines mitreißenden "Spicemas"-Karnevals.

Baltimore, Maryland (USA): Eisenbahn-Fans aufgepasst: Hier wird 2027 ganz groß der 200. Geburtstag der amerikanischen Eisenbahn gefeiert.



Maya Ka'an, Mexiko: Community-geführter Ökotourismus fernab von Cancún. Ideal, um authentische Maya-Kultur und Dschungel hautnah zu erleben.



Kuélap, Peru: Eine uralte "Wolkenwald-Zitadelle" der Chachapoya-Kultur, die sogar älter ist als Machu Picchu und langsam wieder zugänglich gemacht wird.



Dreistadt (Danzig, Gdynia, Sopot), Polen: Das aufregende Trio an der Ostsee entpuppt sich als der neue Hotspot für einen urbanen Städtetrip.

Santander, Spanien: Mit der Eröffnung zweier neuer Museen (u.a. ein Ableger des Reina Sofia) verwandelt sich die Hafenstadt 2027 in ein Kunst-Mekka.



Salvador, Brasilien: Die pulsierende Hauptstadt des Bundesstaates Bahia lockt 2027 mit einer farbenfrohen Eintauchmöglichkeit in die afro-brasilianische Kultur.



Southern Ozarks, Missouri & Arkansas (USA): Ein echtes Outdoor-Paradies im Herzen Amerikas mit unberührter Natur, Flüssen und einsamen Trails.



Pacific Coast Highway, Kalifornien (USA): Nach drei Jahren Straßensperrungen am Big Sur kann der ultimative Roadtrip-Klassiker 2027 endlich wieder durchgehend befahren werden.

Malawi: "Das warme Herz Afrikas" begeistert Naturliebhaber mit atemberaubenden, frisch restaurierten Wildtierreservaten komplett abseits der Massen.



Armenien: Für Wanderer der absolute Geheimtipp durch sich rasant entwickelnde Langstrecken-Trekkingrouten quer durch den Kaukasus.



Melbourne, Australien: Die heimliche Kultur-Hauptstadt "Down Under" zieht 2027 mit einer unvergleichlichen Kombination aus Street Art, Sport und Gastronomie an.



Catalina Island, Kalifornien (USA): Die Insel vor Los Angeles besticht durch wilde Küsten und eine freilebende Bisonherde.

Egal, ob du unter den schottischen Sternen träumen, per Seilbahn über den malaysischen Regenwald schweben oder in Ägypten eine Sonnenfinsternis erleben möchtest: 2027 verspricht ein spektakuläres Reisejahr zu werden.