Wer das Bundesland verlassen will, muss dann einen negativen Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist.

Innenminister Nehammer kündigte an, dass die Polizei Tests an den Tiroler Landesgrenzen kontrollieren wird. Wer sich nicht an die Regeln hält, bekommt eine Strafe von 1.450 Euro.

