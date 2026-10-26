Neben Kanada und Japan: Österreich zählt zu den Top-Zielen für Herbstlaub

Bunte Blätter, goldene Wälder, spektakuläre Farben: Im Herbst zeigt sich die Natur von ihrer schönsten Seite. Doch wo leuchtet das Herbstlaub weltweit am schönsten? Ein neues Ranking kürt die besten Ziele und neben Kanada, Japan und den USA schafft es auch Österreich unter die Topziele.

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Im Herbst verwandelt sich die Natur in ein spektakuläres Farbenmeer. Doch wo lässt sich das Schauspiel am schönsten erleben? Das Reise- und Kreuzfahrtportal IgluCruise hat 40 beliebte Herbstziele weltweit unter die Lupe genommen und Österreich darf jubeln: Im internationalen Ranking landen wir auf dem sensationellen 6. Platz!

Für die Auswertung zählten gleich mehrere Faktoren: die Dichte der Laubbäume, die täglichen Sonnenstunden im Herbst, das Angebot an Touren und Ausflügen sowie das rasant steigende Suchinteresse im Internet. Das Ergebnis zeigt, wo sich eine Reise zur goldenen Jahreszeit besonders lohnt.

Platz 1: Québec City, Kanada

Québec City, Kanada © Getty Images

Wenn es um spektakuläres Herbstlaub geht, hat die kanadische Metropole Québec City die US-amerikanischen Neuengland-Staaten in diesem Jahr vom Thron gestoßen. Die dichten Wälder rund um die historische Stadt – insbesondere im Jacques-Cartier-Nationalpark – explodieren förmlich in intensiven Rot- und Orangetönen, wenn unzählige Zuckerahornbäume ihr Blätterkleid wechseln. Kombiniert mit dem charmanten Flair der Altstadt und dem ikonischen Château Frontenac bietet Québec City ein unschlagbares Herbst-Erlebnis.

Platz 2: Kyoto, Japan

Kyoto, Japan © Getty Images

Japan ist nicht nur für seine Kirschblüte berühmt, sondern ist auch ein Traum im Herbst. Kyoto sichert sich den hervorragenden zweiten Platz. Im November verwandeln sich die zarten Blätter der japanischen Ahornbäume in ein leuchtendes Feuerrot, das die historischen Tempel und malerischen Zen-Gärten der Stadt umrahmt. Orte wie der Tofuku-ji-Tempel oder der berühmte Philosophenweg bieten dann Anblicke, die wie gemalt wirken.

Platz 3: Burlington, Vermont (USA)

Burlington, Vermont © Getty Images

Neuengland bleibt natürlich ein Mekka für Laub-Liebhaber, und Burlington im Bundesstaat Vermont führt die US-Ziele auf dem dritten Platz an. Die Region ist weltberühmt für ihre endlosen Wälder aus Ahorn und Birken, die im Herbst unglaublich intensiv leuchten. Eine Fahrt durch die kurvigen Bergstraßen, wie etwa durch den atemberaubenden "Smugglers' Notch"-Pass, ist ein Muss für jeden, der das klassische nordamerikanische Herbst-Feeling sucht.

Platz 4: Portland, Maine (USA)

Portland, Maine © Getty Images

Direkt hinter Vermont reiht sich die pittoreske Hafenstadt Portland im Bundesstaat Maine ein. Hier verschmilzt das maritime Flair des Atlantiks mit dem satten Gold und Rot der dichten Küstenwälder. Romantische Leuchttürme, die vor einer leuchtend bunten Waldkulisse aufragen, kombiniert mit der frischen Meeresbrise, machen Portland zu einem einzigartigen Reiseziel, das Fotografen und Naturliebhaber gleichermaßen in den Bann zieht.

Platz 5: Jackson, New Hampshire (USA)

Jackson, New Hampshire © Getty Images/500px

Den fünften Platz sichert sich Jackson im US-Bundesstaat New Hampshire. Eingebettet in die majestätischen White Mountains ist dieses idyllische Dorf der Inbegriff der herbstlichen Romantik. Historische, überdachte Holzbrücken (sogenannte Covered Bridges), plätschernde Bergbäche und endlose Laubwälder, die sich im Herbst in ein unglaubliches Farbspektrum verwandeln, machen Jackson zu einem perfekten Rückzugsort für herbstliche Roadtrips.

Platz 6: Wachau, Österreich

Wachau, Österreich © Getty Images/Westend61

Die wunderschöne Wachau hat sich im internationalen Vergleich gegen zahllose Konkurrenten durchgesetzt und ist damit das bestplatzierte europäische Reiseziel in der gesamten Studie! Und das völlig zu Recht: Wenn die endlosen Weinreben entlang der sanft geschwungenen Donauufer ihre Blätter in strahlendes Gold und Kupfer tauchen, entsteht eine Atmosphäre, die ihresgleichen sucht. Kombiniert mit den herrlichen Herbst-Sonnenstunden, historischen Highlights wie dem Stift Melk und erstklassigen Angeboten für Weinverkostungen und Wandertouren beweist die Wachau eindrucksvoll: Für Weltklasse-Herbstlaub muss man gar nicht in die Ferne schweifen.

Die Top 10 Ziele für buntes Herbstlaub im Überblick