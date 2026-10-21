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Platz 1 wird dich überraschen: Das sind die besten Länder zum Leben

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Blick auf einen Yachthafen mit vielen Booten vor einer Stadt und Bergen im Hintergrund.
© Getty Images
Sonne, Freiheit, Sicherheit und jede Menge Lebensqualität: Wo lebt es sich weltweit am besten? Nomad Capitalist hat die Top-Länder ermittelt. Der Sieger dürfte viele überraschen.
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Während für manche Sicherheit, Lebensqualität und politische Stabilität entscheidend sind, zählen für andere niedrige Steuern, persönliche Freiheit und attraktive Lebensbedingungen. Genau auf diese Faktoren stützt sich das neue Ranking der renommierten Beratungsfirma Nomad Capitalist, das soeben den neuen "Nomad Lifestyle Index 2026" veröffentlicht hat.

Niedrige Steuern? So wurde bewertet

Anders als bei typischen "Best Places to Live"-Ranglisten, die sich oft auf Wohlfühlfaktoren konzentrieren, basiert der Index von Nomad Capitalist auf den Fakten für global mobile Menschen. Es wurden 63 Destinationen nach fünf gleichwertigen Kriterien (jeweils 20 %) bewertet:

  • Steuern
  • Sicherheit & Freiheit
  • Lebensqualität & Infrastruktur
  • Aufenthaltsrechte & Einwanderung
  • Natur & Klima

Die Top 5 der besten Länder zum Leben 2026

Platz 5: Portugal

Bunte Häuser der Altstadt von Porto am Fluss Douro bei klarem Himmel und Blumen im Vordergrund.
Portugal © Getty Images

Portugal bleibt der Liebling in Europa. Das Geheimnis seines Erfolgs? Es ist das einzige Land in den Top 5, das eine extreme Ausgewogenheit zeigt. Ohne krasse Schwächen punktet Portugal mit einem tollen Klima, Sicherheit und guten Möglichkeiten für Auswanderer, sich rechtlich niederzulassen. E

Platz 4: Malta

Abendliche Ansicht der Three Cities in Malta mit historischen Gebäuden am Wasser.
Malta © Getty Images

Die sonnige Mittelmeerinsel zieht Unternehmer und Investoren magisch an. Malta bietet nicht nur eine strategisch perfekte Lage innerhalb der EU, sondern auch steuerliche Anreize, die es für Krypto-Enthusiasten und Gründer extrem attraktiv machen.

Platz 3: Vereinigte Arabische Emirate

Panorama von Dubais Skyline mit Burj Khalifa, modernen Hochhäusern und breiten Autobahnen im Vordergrund.
Vereinigte Arabische Emirate © Getty Images

Wer Steuern sparen will, dürfte in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit Dubai und Abu Dhabi sein Paradies finden. Mit unglaublichen 96 Punkten im Bereich "Steuern" dominiert das Land diese Kategorie wie kein anderes auf der Welt. Hinzu kommen extreme Sicherheit, null Einkommenssteuer und eine geradezu futuristische Infrastruktur.

Platz 2: Andorra

Blick auf Encamp in Andorra, umgeben von Bergen, mit Kirche und mittelalterlichem Turm am Hang.
Andorra © Getty Images

Ein Zwergstaat mischt die Welt auf. Das zwischen Spanien und Frankreich versteckte Andorra verpasst nur um Haaresbreite den ersten Platz. Andorra glänzt als das wohl am gleichmäßigsten aufgestellte Land im gesamten Ranking. Es bietet eine tolle Mischung aus sehr niedrigen Steuern, wunderschöner Berglandschaft und extrem hoher Sicherheit.

Platz 1: Monaco

Blick auf einen Yachthafen mit vielen Booten vor einer Stadt und Bergen im Hintergrund.
Monaco © Getty Images

And the winner is... Monaco! Das Fürstentum an der Côte d'Azur sichert sich die Krone für 2026. Im Bereich "Lebensqualität & Infrastruktur" holte Monaco als einziges Land die absolute Maximalpunktzahl von 100 Punkten. Auch bei der Sicherheit (89,7 Punkte) und den Steuern (84,0 Punkte) spielt das kleine Land in einer eigenen Liga. Der einzige Haken? Um hier Fuß zu fassen, benötigt man viel Kapital, denn die Lebenshaltungskosten sind riesig und die Einwanderungsgesetze extrem strikt. Doch wer es sich leisten kann, findet hier das absolute Nonplusultra.

Die Top 20 der besten Länder zum Leben im Überblick

  1. Monaco
  2. Andorra
  3. Vereinigte Arabische Emirate
  4. Malta
  5. Portugal
  6. Zypern
  7. Singapur
  8. Kaimaninseln
  9. Neuseeland
  10. Schweiz
  11. Panama
  12. Seychellen
  13. Irland
  14. Liechtenstein
  15. Tschechische Republik
  16. Hongkong
  17. Mauritius
  18. Estland
  19. Luxemburg
  20. Lettland

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