"Global Cities Index": Linz erreichte bei Lebensqualität Platz 12

Früher stank es in Linz aus den Schloten der Industriebetriebe, jetzt lässt es sich hier wunderbar leben. Oxford Economics bewertet jedes Jahr 1.000 Großstädte in fünf Kategorien: Linz wird eine sehr gute Lebensqualität bescheinigt.

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Linz hat laut dem britischen Beratungsinstitut Oxford Economics in der Kategorie Lebensqualität einen internationalen Top-Platz erreicht. Unter 1.000 bewerteten Städten schaffte es die oberösterreichische Landeshauptstadt auf Rang 12, freute sich Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) in einer Aussendung am Montag. Graz landete auf Platz 46 und Wien auf Platz 85. Das australische Canberra bietet demnach die höchste Lebensqualität.

Gesamtwertung unter Top 100

Oxford Economics bewertet alljährlich weltweit 1.000 Großstädte beziehungsweise Ballungsräume in fünf Kategorien: Wirtschaftskraft, Humankapital, Lebensqualität, Umwelt und Verwaltung. Zu "Humankapital" zählen unter anderem die Altersstruktur der Bevölkerung und die Qualität der Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen. Im Gesamtranking schaffte es Linz immerhin mit Rang 99 noch unter die Top 100. Wien erreichte in der Gesamtbewertung den 35. Rang. Die steirische Landeshauptstadt belegt Platz 105. An erster Stelle liegt New York.