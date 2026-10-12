Im Wissensturm
Heinz Fischer über politische Herausforderungen
Am Mittwoch, 14. Oktober treffen im Linzer Wissensturm zwei prägende Persönlichkeiten Europas aufeinander: Jean Asselborn, langjähriger Außenminister Luxemburgs, und der ehemalige österreichische Bundespräsident Heinz Fischer. Im gemeinsamen Gespräch beleuchten sie die politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen Europa im Jahr 2026 steht. Bei freiem Eintritt bietet der Abend im Linzer Wissensturm die Gelegenheit, die Perspektiven zweier erfahrener europäischer Stimmen kennenzulernen.
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Eintritt frei
Beginn 19 Uhr. Eintritt frei, Anmeldung erforderlich unter www.vhs.linz.at
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