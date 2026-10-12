Heinz Fischer über politische Herausforderungen

Als überzeugter Demokrat, engagierter Humanist und Freund der Bildung hat Heinz Fischer stets betont, dass Wissen, Bildung und Aufklärung die Grundlagen einer lebendigen Demokratie sind.

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Am Mittwoch, 14. Oktober treffen im Linzer Wissensturm zwei prägende Persönlichkeiten Europas aufeinander: Jean Asselborn, langjähriger Außenminister Luxemburgs, und der ehemalige österreichische Bundespräsident Heinz Fischer. Im gemeinsamen Gespräch beleuchten sie die politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen Europa im Jahr 2026 steht. Bei freiem Eintritt bietet der Abend im Linzer Wissensturm die Gelegenheit, die Perspektiven zweier erfahrener europäischer Stimmen kennenzulernen.

Eintritt frei

Beginn 19 Uhr. Eintritt frei, Anmeldung erforderlich unter www.vhs.linz.at