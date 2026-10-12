Jetzt will Trump auch noch einen Ozean nach sich benennen

Erst Golf von Mexiko ("Golf von Amerika"), dann der Ontariosee ("Amerikasee") jetzt der Pazifik ("Trump-Ozean"): Trumps verrückter Umbenennungs-Wahn geht munter weiter.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

USA. US-Präsident Donald Trump sorgt erneut mit Ideen für Umbenennungen geografischer Namen für Aufsehen. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Clarksville schlug er vor, einen Ozean oder Fluss nach sich oder den USA zu benennen. Laut der "New York Post" brachte er für den Atlantik oder den Pazifik Namen wie "Trump-Ozean" oder "Ozean der Amerikaner" ins Spiel.

Diese Gewässer verschont er

Andere Gewässer will er hingegen verschonen: Den Hudson River, weil Namensgeber Henry Hudson gute Arbeit geleistet habe, und den Mississippi wegen Trumps Wahlerfolg im gleichnamigen Bundesstaat.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Es ist nicht sein erster Vorstoß dieser Art:

Gewässer & Regionen: Den Golf von Mexiko ließ er bereits in "Golf von Amerika" umbenennen; den Ontariosee wollte er im Handelsstreit mit Kanada als "Amerikasee" bezeichnen. Zudem schlug er vor, New Mexico in "New America" und die Straße von Hormuz in "Trump-Straße" umzubenennen – beide Pläne wurden bislang nicht umgesetzt.

Den Golf von Mexiko ließ er bereits in "Golf von Amerika" umbenennen; den Ontariosee wollte er im Handelsstreit mit Kanada als "Amerikasee" bezeichnen. Zudem schlug er vor, New Mexico in "New America" und die Straße von Hormuz in "Trump-Straße" umzubenennen – beide Pläne wurden bislang nicht umgesetzt. Gebäude & Institutionen: Im vergangenen Jahr wurde der Hauptsitz des US-Friedensinstituts in "Donald J. Trump Institute of Peace" umbenannt. Die Umbenennung des Kennedy Centers in Washington stoppte ein Richter, woraufhin die Regierung den Schriftzug abdecken ließ und Trump Abrisspläne prüfen ließ.

Präsident Trump, der frühere Immobilienmogul, ist seit langer Zeit dafür bekannt, seinen Namen auf Gebäude und Immobilien zu setzen, u.a. "Trump Tower", "The Trump Building", "Trump World Tower" uvm.