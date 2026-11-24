US-Insider berichten über eine bevorstehende Untersuchung zu Überkapazitäten bei 16 Handelspartnern, darunter EU und China. Danach könnten rasch neue Zölle auf zahlreiche Waren folgen.

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Washington. Die US-Regierung steht Insidern zufolge kurz vor der Veröffentlichung einer Untersuchung zu mutmaßlichen industriellen Überkapazitäten bei 16 wichtigen Handelspartnern. Dazu gehören auch die EU und China. Danach werden neue Zölle auf zahlreiche Waren erwartet, sagten drei mit dem Vorgang vertraute Personen am Dienstag. Die Ergebnisse könnten noch im Laufe des Tages oder am Mittwoch vorgestellt werden.

Die neuen Abgaben sollen zusätzlich zu den in der zweiten Amtszeit von Präsident Donald Trump verhängten Zöllen erhoben werden. Sie würden teilweise weltweite Einfuhrsteuern ersetzen, die der Oberste Gerichtshof im Februar gekippt hatte. Das Büro des US-Handelsbeauftragten (USTR) und das Präsidialamt äußerten sich zunächst nicht dazu.

China mit meisten Überkapazitäten

Die Untersuchung richtet sich gegen viele der größten US-Handelspartner, darunter Indien, Japan, Mexiko und die Schweiz. Die US-Regierung sieht in China den größten Verursacher industrieller Überkapazitäten. Die Volksrepublik überschwemme die Weltmärkte mit Stahl, Aluminium, Elektroautos, Solaranlagen und anderen Gütern. Die Regierung in Peking weist die Vorwürfe zurück. Die chinesischen Exporte seien Ausdruck von Wettbewerbsvorteilen. Die US-Untersuchung zielt zudem teilweise auf chinesische Investitionen in südostasiatischen Ländern wie Vietnam, Indonesien und Kambodscha ab. Damit sollen Versuche unterbunden werden, Güter für den US-Markt dort zu produzieren und so Zölle zu umgehen. Wie hoch die neuen Abgaben ausfallen oder ob es Ausnahmen geben wird, blieb den Insidern zufolge zunächst unklar.

Die Zeitung "Wall Street Journal" hatte über die bevorstehende Veröffentlichung berichtet. Das USTR hatte die Untersuchung im März eingeleitet. Zeitgleich begann es eine weitere Prüfung, ob 59 Länder und die EU Gesetze gegen Zwangsarbeit unzureichend durchsetzen. Im Juli verhängten die USA daraufhin Zölle von zehn oder 12,5 Prozent auf Waren dieser 60 Handelspartner. Für China gilt bis zum 10. Jänner ein Handelsfrieden. Dieser deckelt die in Trumps zweiter Amtszeit verhängten Zölle auf chinesische Waren auf 20 Prozent - zusätzlich zu den Abgaben von rund 25 Prozent aus seiner ersten Amtszeit. Da die USA bereits einen Zwangsarbeits-Zoll von 12,5 Prozent auf alle chinesischen Importe erheben, verbleiben nur noch 7,5 Prozent bis zur Obergrenze.