Po-Sprüche und YMCA-Tanz: So gnadenlos veralberte Kanadas Premier Mark Carney US-Präsidenten Donald Trump.

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Washington/Ottawa. Kanadas Premierminister Mark Carney hat bei einem traditionellen Abendessen mit Parlamentsjournalisten in Ottawa den US-Präsidenten Donald Trump durch den Kakao gezogen. Carney ließ während einer Rede ein Double Trumps auf die Bühne kommen und nahm diesen so aufs Korn. Der Comedian imitierte etwa den YMCA-Tanz des US-Präsidenten, bei dem Trump die Hände zu Fäusten ballt und die Knie und Arme beugt, und kommentierte Carneys Hintern ("Er hat einen tollen Arsch").

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Jüngst hatte der echte Trump bei Auftritten etwa den Po des republikanischen Politikers Jon Husted überschwänglich gelobt. Der sei wie ein "Muskelberg". Auch das Hinterteil von Rapperin Nicki Minaj hatte Trump kürzlich öffentlich kommentiert.

"Ich bin verrückt. Aber das ist schon in Ordnung"

Mit Blick auf den Handelsstreit zwischen den USA und Kanada sagte der Comedian: "Wir werden einen großartigen Deal abschließen. Es gibt nur eine Sache, die dem im Weg steht: ich selbst. Denn ich bin verrückt. Aber das ist schon in Ordnung." Ein weiterer Komiker imitierte den kanadischen Premier selbst auf ironische Art.

Das jährliche Dinner in Ottawa ist für seine humorvollen, teils bissigen Reden bekannt. Carney nahm in seinem Redebeitrag sich selbst, die anwesende Presse und andere kanadische Politiker auf die Schippe.

Er machte auch einige spitze Bemerkungen in Richtung Trump und sagte etwa: "Verdammt, das ist ein schwieriges Publikum. Und ich war schon allein im Oval Office - mit dem neuen Innenausstatter." Trump hat das Arbeitszimmer des US-Präsidenten seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus nach seinem persönlichen Geschmack umgestalten lassen.

Besonders auffällig sind die zahlreichen goldfarbenen Verzierungen, Ornamente und Dekorationselemente. Die opulente Einrichtung sorgte immer wieder für Spott und Kritik. Trump selbst zeigt sich stolz über die Neugestaltung seines Amtssitzes.