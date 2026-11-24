Donald Trump mischte sich direkt beim Chip-Giganten Nvidia ein und rettete dessen geschassten CEO. Jetzt drohen dem US-Präsidenten deswegen weitreichende Ermittlungen im Kongress.

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USA. US-Präsident Donald Trump (80) hat selbst gestanden, den Nvidia-Verwaltungsrat "überredet" zu haben, CEO Jensen Huang (63) nach seiner Absetzung wegen Sex- und Spionageskandalen wieder an die Spitze zu holen.

Dabei griff der US-Präsident direkt in unternehmerische Entscheidungen ein, spielte Sicherheitsbedenken herunter und geriet selbst wegen möglicher Interessenkonflikte, Aktiengewinnen sowie einer 25-Millionen-Dollar-Spende für sein Ballsaal-Projekt in die Kritik.

Außerdem stehen Vorwürfe rund um eine Spionage-Verdächtige und den möglichen Schmuggel von Nvidia-KI-Chips nach China über Singapur im Raum.

"Das wird sehr schnell sehr hässlich"

Der Schritt sorgt auch im konservativen Lager für Unruhe: "Fox News"-Moderator Jesse Watters (48) warnte davor, dass die Demokraten nach ihrer Kongressmehrheit ab Jänner 2027 ein neues Impeachment anstreben könnten und meinte: "Das wird sehr schnell sehr hässlich."

Zwar haben die Demokraten bislang umfassende Untersuchungen gegen Trump, seine Familie und Verbündete angekündigt. Bei einem möglichen Amtsenthebungsverfahren halten sie sich aber noch zurück.

Politikwissenschaftler Jim Melcher hält gegenüber "Bild" eine Verurteilung im Senat dennoch für unwahrscheinlich, weil selbst bei demokratischer Mehrheit die nötige Zweidrittelmehrheit von 67 Stimmen kaum erreichbar wären. Für Trump wäre es das dritte Amtsenthebungsverfahren nach jenen von 2019/2020 und 2021, bei denen ihn der Senat jeweils freisprach.