Großer Abschied von Welser-Möst und The Cleveland Orchestra in Linz

Ein Weltstar, der in Oberösterreich verwurzelt ist: Franz Welser-Möst begeistert seit Jahrzehnten die Musikwelt – und ist dabei seiner oberösterreichischen Heimat stets verbunden geblieben.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Franz Welser-Möst und The Cleveland Orchestra haben mit ihrem Konzert am Sonntag im Linzer Brucknerhaus nicht nur Anton Bruckners 130. Todestag zum Anlass ihres Gastspiels in der Heimat des Dirigenten genommen. Welser-Möst feiert 2027 nach 25 Jahren seinen Abschied von Cleveland auch in seiner Heimat. Und das mit einem großem Konzert, in dem auch zeitgenössische Musik ihren Platz erhielt.

Mozart und Strauss

Eingeleitet wurde das Konzert mit Mozarts kurzer Symphonie Nr. 34 C-Dur, abgeschlossen wurde es mit der Symphonia domestica op. 53 von Richard Strauss. Die "tönende homestory" schildert einen Tag im Familienleben des Komponisten, seiner Ehefrau und des gemeinsamen Sohnes Franz, samt Ehestreit, zweisamen Zärtlichkeiten und Kindergeschrei.

18 Minuten Spieldauer

Zwischen Mozart und Richard Strauss präsentierten Welser-Möst und sein Orchester eine Komposition des gebürtigen Niederösterreichers Bernd Richard Deutsch (geboren 1977), die er dem Dirigenten und seinen Musikern gewidmet hat und von diesen vor vier Jahren uraufgeführt wurde. Zum groß besetzten Orchesterapparat gehörten auch eine umfangreiche Schlagzeuggruppe, Klavier und Celesta. "Intensity" mit 18 Minuten Spieldauer faszinierte mit unterschiedlichen Klangfarben und unzähligen rhythmischen Effekten. Inhaltlich arbeitet das Stück mit einem prägenden, aus fünf Tönen bestehenden Hauptmotiv, das mehrfach ertönt, zum Teil auch geringfügig verändert - eine virtuos entfesselte Vielfalt, die von Welser-Möst und dem Orchester bravourös präsentiert wurde. Den Beifall konnte auch der anwesende Komponist entgegennehmen.

Großes Goldenes Ehrenzeichen

Der ausverkaufte Große Saal des Brucknerhauses zeigte sich beifallsfreudig. Der Applaus schwoll noch weiter an, als zum Ausklang Landeshauptmann Thomas Stelzer Franz Welser-Möst würdigte und ihm das vom Bundespräsidenten verliehene Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich überreichte.