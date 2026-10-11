9.200 Kinder profitierten von mobiler Sprachförderung

Wenn ein Kind nach sechs Monaten im Kindergarten noch nicht spricht, ist es wichtig, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

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Vor einem Jahr hat das Land Oberösterreich mit der Mobilen Sprachberatung einen weiteren Schwerpunkt in der frühen sprachlichen Förderung in den Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen gesetzt. Nach dem ersten vollständigen Arbeitsjahr fällt die Bilanz erfreulich aus: Insgesamt wurden im Arbeitsjahr 2025/26 430 SprachFiT-Kindergärten mit ihren 648 Sprachförderkräften beraten und bei der Begleitung von mehr als 9.200 Kindern mit Sprachförderbedarf unterstützt. Die Mobile Sprachberatung richtet sich gezielt an die 430 SprachFiT-Kindergärten, da dort aufgrund der hohen Zahl an Kindern mit Sprachförderbedarf großer Unterstützungsbedarf besteht.

SprachFit-Kindergärten sind Kindergärten, die eine entsprechende Anzahl an Kindern mit Sprachförderbedarf (ab drei Kindern pro Gruppe) haben. Diese erhalten vom Land Oberösterreich Fördermittel für zusätzliches Personal zur frühen sprachlichen Förderung.

"Gute Sprachkenntnisse sind die wesentliche Grundlage für den weiteren, erfolgreichen Bildungsweg. Deshalb setzen wir so früh wie möglich an. Mit der Mobilen Sprachberatung holen wir fachliche Unterstützung direkt in die Kindergärten und stärken gleichzeitig die Pädagoginnen und Pädagogen. So können wir mit einem gezielten Angebot eine große Zahl an Kindern erreichen", sagt Bildungslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP).