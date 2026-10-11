Auffälliges Tattoo
Fahndung nach Scheren-Trafik-Räuber in Wels
Die Polizei fahndet nach einem bisher unbekannten Mann, der am 7. Oktober vormittags im Welser Stadtteil Lichtenegg eine Trafik überfallen hatte. Der Mann war mit einer Wollhaube mit Sehschlitzen maskiert und mit einer Schere bewaffnet. Diese hielt er der 61-jährigen Mitarbeiterin vor und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit der Beute flüchtete der Räuber in südliche Richtung. Eine Fahndung der Polizei verlief bisher ergebnislos.
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Stämmiger Mann
Gesucht wird nach einem Mann mit normaler bis kräftiger Statur. Er ist zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß und hat ein auffälliges Tattoo auf der Innenseite des rechten Unterarms. Hinweise nimmt das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 059133 403333 oder jede Polizeiinspektion entgegen, hieß es am Sonntag.
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