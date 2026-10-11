Fahndung nach Scheren-Trafik-Räuber in Wels

Der Maskierte hielt der 61-jährigen Mitarbeiterin eine Schere vors Gesicht und forderte die Herausgabe von Bargeld. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse wird davon ausgegangen, dass der Täter nicht mehr jugendlichen Alters ist. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, besteht seitens der WKO OÖ eine Auslobungssumme in der Höhe von 1.000 Euro.

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Die Polizei fahndet nach einem bisher unbekannten Mann, der am 7. Oktober vormittags im Welser Stadtteil Lichtenegg eine Trafik überfallen hatte. Der Mann war mit einer Wollhaube mit Sehschlitzen maskiert und mit einer Schere bewaffnet. Diese hielt er der 61-jährigen Mitarbeiterin vor und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit der Beute flüchtete der Räuber in südliche Richtung. Eine Fahndung der Polizei verlief bisher ergebnislos.

Stämmiger Mann

Gesucht wird nach einem Mann mit normaler bis kräftiger Statur. Er ist zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß und hat ein auffälliges Tattoo auf der Innenseite des rechten Unterarms. Hinweise nimmt das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 059133 403333 oder jede Polizeiinspektion entgegen, hieß es am Sonntag.