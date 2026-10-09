Welser Eishalle startet jetzt in die neue Saison

Die Welser Eishalle startet am 17. Oktober in die neue Saison. Zum Auftakt ist der Eintritt kostenlos, am Abend folgt die erste Eisdisco.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wels. Die Welser Eishalle in der Bauernstraße 43 öffnet am 17. Oktober wieder ihre Türen. Zum Auftakt der Saison 2026/2027 können Besucherinnen und Besucher von 14 bis 16.45 Uhr kostenlos über das Eis gleiten. Am Abend findet von 19 bis 21.45 Uhr die erste Eisdisco statt. Bis zum 7. März bietet die Eishalle wieder regelmäßige Laufzeiten, Eisdiscos und Eislaufkurse an. Neu im Programm sind eine Eiskunstlauf-Show bei freiem Eintritt sowie eine Mini-Eisdisco. Die Eintrittspreise bleiben gegenüber der vergangenen Saison unverändert.

Sechs Eisdiscos und neue Veranstaltungen

Insgesamt stehen in der kommenden Saison sechs Eisdiscos auf dem Programm. Nach dem Auftakt am 17. Oktober folgen weitere Veranstaltungen am 28. November, 19. Dezember, 16. Jänner, 13. Februar und 6. März.

An diesen Samstagen ist die Eishalle zunächst von 14 bis 16.45 Uhr für den regulären Eislaufbetrieb geöffnet. Anschließend beginnt um 19 Uhr die Eisdisco, die jeweils bis 21.45 Uhr dauert.

Der Eintritt kostet 7,10 Euro für Erwachsene und ermäßigt 3,90 Euro. Karten für die erste Eisdisco sind am Eröffnungstag zwischen 14 und 16.45 Uhr direkt an der Hallenkasse erhältlich. Für die weiteren Veranstaltungen beginnt der Vorverkauf jeweils eine Woche vorher.

Neben den Eisdiscos sind auch besondere Aktionen zu Halloween, zum Nikolaus, zu Weihnachten, zum Valentinstag und im Fasching vorgesehen. Die genauen Termine werden noch bekannt gegeben.

Eintrittspreise bleiben unverändert

Auch beim regulären Eislaufen gibt es keine Preiserhöhungen. Erwachsene bezahlen weiterhin 6,10 Euro, der ermäßigte Eintritt beträgt drei Euro. Ein Zehnerblock mit insgesamt elf Eintritten kostet 60,90 Euro beziehungsweise ermäßigt 29,80 Euro. Saisonkarten sind um 149,10 Euro für Erwachsene und um 73,90 Euro zum ermäßigten Tarif erhältlich.