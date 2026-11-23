Wie wünscht man sich in Österreich einen "Guten Morgen"? Und wie übersetzt man eigentlich "Kaiserschmarrn"? Land OÖ beauftragt Rettungsdienst mit Deutschkursen.

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Das Rote Kreuz wird ab 2027 die Deutschkurse des Landes Oberösterreich durchführen. Im Herbst war die Organisation der landesfinanzierten Sprachkurse neu ausgeschrieben worden, weil man sie neu ordnen wollte. Den Zuschlag für das Jahr 2027 hat nun das Österreichische Rote Kreuz bekommen, informierte Integrationslandesrat Christian Dörfel (ÖVP) am Montag in einer Aussendung. Die Kurse richten sich an Asylwerber mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit und Migranten, die sich in Oberösterreich niedergelassen haben, aber über mangelhafte Deutschkenntnisse verfügen.

Digitale Sprachstandseinstufung

Randzeitenkurse sollen eine bessere Vereinbarkeit mit beruflichen Verpflichtungen gewährleisten. Bestehe in einer Kursgruppe vermehrt Bedarf an Kinderbetreuung, so werde man sich darum kümmern. Zudem würden künftig einheitliche Qualitätsstandards herrschen, so soll es beispielsweise eine digitale Sprachstandseinstufung und eine einheitliche tagesaktuelle Dokumentation der Kursteilnahme geben.