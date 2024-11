Robbie Williams feierte die große Europa-Premiere seines Films "Better Man" in London.

Manchmal liegen Freud und Leid besonders dicht beieinander. Das hat Superstar Robbie Williams nun aktuell erfahren: Der Sänger lächelte tapfer, als er am Mittwoch, 27.11. die Premiere seines Biopics Better Man besuchte, nachdem er die Demenzdiagnose seiner geliebten Mutter Janet bekannt gegeben hatte.

Mehr zum Thema

© Getty Images ×

Gut gelaunt

Der 50-jährige Sänger wurde bei der Premiere am Leicester Square in London von seiner Frau Ayda Field begleitet, die gut gelaunt über den roten Teppich schritt. Robbie machte bei der Veranstaltung eine elegante Figur in einem grauen, gestreiften Blazer mit silbernen Verzierungen an den Schultern und einer passenden Hose.

© Getty Images ×

Szenen von Ex-Freundin

Robbies Ex-Freundin Nicole Appleton war ebenfalls bei der Premiere anwesend und sah in einem roten kurzärmeligen Kleid mit hohem Kragen umwerfend aus. Ihre blonden Locken fielen ihr locker über die Schultern und der All Saints-Star komplettierte ihren Look mit einer roten Clutch-Bag. Obwohl sie ein wichtiger Bestandteil des Films ist, zeigten sich Robbie und sie nicht zusammen. Der BBC sagte Williams im Vorfeld über die Szenen mit ihr: "Als ich das gesehen habe, habe ich mich geschämt, dass ich damals ihr idiotischer Freund war. Sie hatte das nicht verdient, sie ist ein guter Mensch."

© Getty Images

Affiger Film

Im Film "Better Man" wird Williams als computergenerierter Affe dargestellt. Er liebe Exzentrik, Ungewöhnliches und Surreales, sagte Williams der BBC.