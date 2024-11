× Kult-Kleid von J.Lo kopiert! Victoria Swarovski lässt bei Bambi tief blicken

Mehr Glamour ging nicht: Bei der diesjährigen Bambi-Verleihung in Berlin sorgte Victoria Swarovski mit ihrem Look für Gesprächsstoff.

Europas größter Medienpreis, der Bambi, bot auch in diesem Jahr atemberaubende Auftritte – allen voran Victoria Swarovski, die die Gala moderierte. Die 31-Jährige Österreicherin zog an dem Abend in einem Glamour-Look alle Blicke auf sich, der sofort Erinnerungen an die legendärste aller Red-Carpet-Roben wachrief. Die Moderatorin ließ sich für ihren Look ganz offensichtlich von Jennifer Lopez' Kult-Kleid inspirieren.

Victoria Swarovski bei der 73. Bambi-Verleihung

Für den besonderen Abend wählte Victoria Swarovski eine grüne Chiffonrobe von Roberto Cavalli, die unverkennbar an Jennifer Lopez’ legendäres Versace-Kleid erinnerte – jenes Outfit, mit dem die Sängerin und Schauspielerin bei den Grammy Awards 2000 Modegeschichte schrieb.

Das Original-Versace-Dress von J.Lo war so gewagt, dass es damals fast das Internet lahmlegte: Der tiefe Ausschnitt, die gewagten Cut-Outs und das tropische Muster machten den Look zum absoluten Kult-Kleid. Swarovskis Cavalli-Robe spielte geschickt mit denselben Elementen und sorgte mit tiefem V-Ausschnitt, Cut-Out am Bauch und rückenfreiem Design für eine moderne Neuauflage und einen echten Wow-Effekt.

Für das finale Funkeln sorgten Schmuck von Bvlgari und grüne Stilettos, die das Ensemble perfekt abrundeten.

Die schönsten Roben des Abends

Auch Uschi Glas, Barbara Maier, Shirin David & Co. ließen sich den Glamour-Abend nicht entgehen und funkelten am roten Teppich um die Wette.

Charmant führte Swarovski das Publikum durch die Gala und begrüßte hochkarätige Gäste wie Robbie Williams, Bryan Adams und Hollywood-Star Kevin Costner. Doch trotz der prominenten Namen, die an diesem Abend geehrt wurden, stahl sie mit ihrem Look allen die Show und bewies einmal mehr, dass manche Styles einfach zeitlos sind.