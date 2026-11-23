Der langjährige Leiter des Flughafen München, Michael Kerkloh, sitzt jetzt im Kontrollgremium des Linzer Flughafens.

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Nachdem Wirtschaftslandesrätin Christiane Frauscher (ÖVP) mit Übernahme dieser politischen Funktion Anfang November angekündigt hatte, nicht den Aufsichtsräten von Landesunternehmen angehören zu wollen, hat die Volkspartei erste Neubesetzungen getroffen. Jeweils zwei neue Mitglieder in den Kontrollgremien von Flughafen Linz und der Energie AG wurden am Montag bekannt.

In beiden Kontrollgremien saß Frauscher in ihrer Funktion als Landesfinanzdirektorin. Mit dem Wechsel in die Politik legte sie diese Funktionen zurück. Ihr Vorgänger als Wirtschaftslandesrat, Markus Achleitner, trat ebenfalls aus beiden Gremien ab. Die ÖVP entschied, Aufsichtsratsposten von Landesunternehmen nicht länger mit Politikern zu besetzen.

Beim Airport übernehmen der langjährige Leiter des Flughafen München, Michael Kerkloh, und die Linzerin Esther Hackl die Sitze im Aufsichtsrat. In das Kontrollgremium der Energie AG zieht die Niederösterreicherin Martina Scheibelauer. Sie ist auch Aufsichtsratsmitglied bei Rosenbauer und Welser Profile (JWW).