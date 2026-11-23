Der Black Friday am 27. November lockt wieder mit satten Rabatten und Countdowns. Doch viele Schnäppchen sind mehr Schein als Sein, warnt die Arbeiterkammer (AK).

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AK-Konsumentenschützer Jakob Kalina mahnt zur Vorsicht: Händler müssen den 30-Tage-Tiefstpreis angeben, tricksen aber häufig. Statt moderner Technik landen auch oft ältere Stücke beim Käufer.

Zudem lauern gefährliche Fake-Shops, teure Zusatzprodukte im Warenkorb und hohe Rücksendekosten ins EU-Ausland. Händler nutzen den Tag oft , um alte Ladenhüter loszuwerden.

Vor dem Kauf genau prüfen

Experten raten daher dringend, Angebote vorab auf geizhals.at zu vergleichen, das Rücktrittsrecht zu kennen und lieber alte Geräte zu reparieren.