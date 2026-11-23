Hailey Bieber wird nach ihrem Auftritt bei der New York Times im Netz auseinandergenommen. Creator:innen werfen ihr fehlende unternehmerische Tiefe vor, bezeichnen sie als klassisches "Nepo Baby" und stellen infrage, wie unabhängig ihre Beauty-Marke Rhode wirklich von ihrer eigenen Prominenz ist. Was hinter dem Shitstorm steckt.

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Eigentlich sollte es um ihren Erfolg als Unternehmerin gehen, doch nach ihrem Auftritt beim New York Times DealBook Summit steht Hailey Bieber plötzlich im Mittelpunkt einer hitzigen Social-Media-Debatte. Creator:innen analysieren ihre Antworten, kritisieren ihre vermeintlich oberflächlichen Erklärungen und fragen, ob sie die Gelegenheit verpasst hat, ihre unternehmerischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.

Hailey Bieber im Kreuzverhör: Worum ging es bei dem Interview?

Am 18. November 2026 sprach Hailey Bieber beim New York Times DealBook Summit mit Journalist Andrew Ross Sorkin über ihre Beauty-Marke Rhode, deren Verkauf an den Kosmetikkonzern e.l.f. Beauty und ihren Umgang mit Social Media. Das Interview sollte auch einen Blick hinter die Kulissen ihres unternehmerischen Erfolgs ermöglichen.



Rhode wurde 2022 gegründet und 2025 von e.l.f. Beauty in einem Deal übernommen. Der Deal: Bis zu einer Milliarde US-Dollar wert. Doch statt ausschließlich über ihren Erfolg zu sprechen, musste sich die Unternehmerin auch kritischen Nachfragen stellen. Und genau diese Antworten wurden anschließend auf Social Media intensiv diskutiert.

"Eine Milliarde war die Zahl, unter der ich nicht verkaufen wollte"

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Besonders viel Aufmerksamkeit bekam die Frage nach dem Verkaufspreis von Rhode. Sorkin wollte wissen, ob Hailey Bieber von Anfang an damit gerechnet hatte, ihre Marke einmal für eine Milliarde US-Dollar verkaufen zu können. Ihre Antwort: Eine Milliarde sei von Anfang an die Summe gewesen, unter der sie Rhode nicht verkaufen wollte. Auf die Nachfrage des Journalisten, warum sie überhaupt geglaubt habe, diesen Wert erreichen zu können, antwortete sie zunächst knapp mit "Delusion". Anschließend erklärte sie, man müsse eine gewisse "optimistical delusion" haben, um so große Ziele zu verfolgen.



Genau diese Aussage wurde zum viralen Moment. Viele Creator:innen kritisierten, dass Bieber die Gelegenheit nicht genutzt habe, um konkret zu erklären, welche unternehmerischen Entscheidungen hinter dem Erfolg von Rhode steckten. Statt über Marktpositionierung, Produktentwicklung, Zielgruppen oder Wachstumsstrategien zu sprechen, sei sie bei eher allgemeinen Aussagen geblieben.

Rare Beauty oder SKIMS? Diese Frage sorgt für den nächsten viralen Moment

Doch nicht nur ihre Antwort zur Milliardenbewertung wird diskutiert. Gegen Ende des Gesprächs stellte Sorkin Hailey Bieber eine Reihe von schnellen Entweder-oder-Fragen. Eine davon: Welche Marke würde sie kaufen, wenn sie sich für eine entscheiden müsste? Zur Auswahl standen unter anderem Rare Beauty von Selena Gomez, Fenty von Rihanna, Kylie Cosmetics von Kylie Jenner und SKIMS von Kim Kardashian. Nach einer kurzen Pause entschied sich Bieber für SKIMS. Ihre Antwort lautete: "I think I'm going SKIMS."



Dass ausgerechnet Selena Gomez' Marke Rare Beauty Teil dieser Auswahl war, sorgte unmittelbar für Diskussionen. Die langjährige öffentliche Aufmerksamkeit rund um die vermeintliche Rivalität zwischen Gomez und Bieber machte die Frage für viele User:innen zu einem unnötig provokanten Moment. Einige kritisierten vor allem den Journalisten dafür, Rare Beauty überhaupt in die Auswahl aufgenommen zu haben. Andere wiederum diskutierten Biebers kurze Reaktion und ihre Entscheidung für SKIMS. Dabei ist wichtig: Bieber hat Rare Beauty nicht ausdrücklich abgewertet. Sie wurde lediglich gebeten, sich für eine Marke zu entscheiden, und nannte schließlich SKIMS.

Das Internet nimmt Hailey Bieber auseinander

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Inzwischen geht die Diskussion weit über einzelne Interviewausschnitte hinaus. Verschiedene Creator:innen analysieren den Auftritt und stellen vor allem eine grundsätzliche Frage: Wie viel unternehmerische Expertise steckt hinter Celebrity-Brands und wie viel davon ist tatsächlich auf die Bekanntheit der jeweiligen Person zurückzuführen?



Viele Creator:innen verteidigen die kritischen Fragen von Andrew Ross Sorkin. Sie argumentieren, dass ein Interview bei einer großen Wirtschaftsveranstaltung nicht mit einem lockeren Promi-Podcast zu vergleichen sei. Wer eine Marke im Wert von bis zu einer Milliarde US-Dollar aufgebaut habe, müsse sich auch Fragen zu deren Geschäftsmodell gefallen lassen.



Andere Stimmen verteidigten Bieber und wiesen darauf hin, dass eine lockere Art zu sprechen nicht automatisch bedeutet, dass jemand keine Ahnung von seinem eigenen Unternehmen hat. Zudem müsse man berücksichtigen, dass sie spontan auf die Fragen reagierte, während der Journalist seine Gesprächsführung vorbereiten konnte.

Nepo Baby oder Selfmade-Unternehmerin? Die Kritik an Rhode

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Ein weiterer Vorwurf, der in den sozialen Medien immer wieder auftaucht: Hailey Bieber sei ein klassisches "Nepo Baby". Als Tochter des Schauspielers Stephen Baldwin und Teil einer prominenten Familie sei sie bereits mit einem gewissen Bekanntheitsgrad und Zugang zu einflussreichen Kreisen gestartet. Kritiker:innen argumentieren deshalb, dass ihr Erfolg nicht losgelöst von ihrem familiären Hintergrund und ihren prominenten Kontakten betrachtet werden könne.



Auch das Geschäftsmodell von Rhode wird hinterfragt. Die Marke sei stark auf Haileys eigene Person zugeschnitten: Ihr Gesicht, ihr Stil, ihre Beauty-Routine und ihre persönliche Ästhetik seien ein zentraler Bestandteil der Markenidentität. Für viele Creator:innen stellt sich deshalb die Frage, ob Rhode auch ohne Hailey Bieber als prominentes Gesicht denselben Erfolg hätte erzielen können.



Andere halten dagegen, dass gerade diese persönliche Markenidentität ein wesentlicher Teil des Geschäftserfolgs sei. Hailey habe einen Beauty-Trend rund um ihre sogenannte "Glazed Donut Skin" mitgeprägt und daraus eine erfolgreiche Produktmarke entwickelt. Dass sie ihre eigene Bekanntheit als Marketinginstrument nutzt, sei schließlich kein ungewöhnliches Geschäftsmodell in der Beauty-Branche.

Zwischen Celebrity-Brand und echter Unternehmerin

Der Shitstorm rund um Hailey Bieber wirft eine größere Frage auf: Was erwarten wir eigentlich von prominenten Gründer:innen? Einerseits sind Celebrity-Brands stark mit der Persönlichkeit und Reichweite ihrer Gründer:innen verbunden. Andererseits werden sie spätestens dann, wenn sie zu milliardenschweren Unternehmen werden, auch an klassischen unternehmerischen Maßstäben gemessen.



Rhode ist zweifellos ein kommerzieller Erfolg. Die Marke hat es geschafft, aus Hailey Biebers persönlichem Beauty-Image ein eigenständiges Geschäft aufzubauen. Dass Social Media und ihre Bekanntheit dabei eine wichtige Rolle gespielt haben, macht den Erfolg nicht weniger real. Trotzdem ist die Frage berechtigt, welche konkreten Entscheidungen und Strategien dahinterstecken.



Ob Hailey Bieber im Interview tatsächlich zu wenig Einblick gegeben hat oder ob ihre Antworten schlicht aus dem Zusammenhang gerissen werden, darüber lässt sich streiten. Eines steht jedenfalls fest: Ein Gespräch über eine Beauty-Marke im Wert von bis zu einer Milliarde Dollar hat eine Diskussion darüber ausgelöst, was es eigentlich bedeutet, eine erfolgreiche Unternehmerin zu sein.