  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
© Googlemaps/Diese Tankstelle wurde in der Nacht auf Mittwoch überfallen.

Tankstelle überfallen: Serien-Räuber schlugen wieder zu

13.08.25, 09:38
Schon wieder haben Räuber mit dem gleichen Modus Operandi eine Tankstelle in Wien überfallen. 

In der Nacht auf heute, Mittwoch, schlugen zwei maskierte Räuber in einer Tankstelle in der Gunoldstraße in Döbling zu. Um 2.45 Uhr ging einer der beiden schwarz gekleideten Männer in den Shop hinein und bedrohte den Angestellten mit einer echten Waffe und forderte Geld.

Sein Komplize überwachte unterdessen den Türbereich. Die beiden Räuber, sie dürften schon mehrere Tankstellen in Wien überfallen haben, konnten mit der Beute fliehen. Die Ermittlungen laufen. Denn seit dem 25. April gab es bereits insgesamt sechs ähnliche Fälle, in denen die Täter mit dem gleichen Modus Operandi vorgegangen sind. Der letzte Überfall ereignete sich am 6. August. Zusammenhänge werden geprüft. 

Weitere Informationen folgen...

