70 Einsatzkräfte kämpfen gegen Ölfilm auf Enns.

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In Garsten ist am Sonntag, 22. November ein Ölfilm auf der Enns entdeckt worden. Der Ölfilm teilte sich im Stadtgebiet von Steyr und breitete sich über die gesamte Flussbreite aus. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, errichtete die Freiwillige Feuerwehr Steyr oberhalb des Kraftwerkes Staning eine Ölsperre.

Wasserproben entnommen

Am Montag nehmen die Stadtbetriebe Steyr vorsorglich Wasserproben, um Auswirkungen auf die Wasserqualität ausschließen zu können. Laut Feuerwehr wurde bis Montagvormittag noch kein einziger toter Fisch gesichtet wurde.

Im März 2024 gab es in Garsten ein ähnliches Ereignis. Auch damals war vom Bereich des Kraftwerks aus Öl sichtbar.