Die Bauetappe "Franziskus" ist die größte Investition in der Geschichte des Braunauer Spitals.

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Im Juni 2024 wurde im Krankenhaus St. Josef Braunau der neue, modernst ausgestattete Bauteil 10 mit Bettenstationen, Ambulanzen und Tageskliniken feierlich eröffnet. Jetzt, nur zweieinhalb Jahre später, folgt bereits der Startschuss für die Bauetappe "Franziskus" – mit einer Gesamtsumme von rund 82,39 Millionen Euro die größte Investition in der Geschichte des Braunauer Spitals. Es entstehen unter anderem ein neues Therapiezentrum, eine neue Betriebsküche, neue Räumlichkeiten für Ambulanzen, für die Pflegeschule FraCampus und für die Kinderbetreuung sowie eine Fortbildungs- und Veranstaltungszone.

83 neue Dienstzimmer

Auch 83 Dienstzimmer für Mitarbeiter werden errichtet. Im Jahr 2027 werden die Objektplanungs- und Fachplanungsleistungen ausgeschrieben. Der Baustart ist mit Frühjahr 2029, die Fertigstellung im Jahr 2033 geplant.

"90 Prozent dieser Investition trägt das Land Oberösterreich. Zugleich schaffen wir Zukunftschancen: Der moderne FraCampus bietet jungen Menschen attraktive Wege in Pflegeberufe, und die erweiterte Kinderbetreuung erleichtert den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Mein Dank gilt den Franziskanerinnen von Vöcklabruck für ihre starke Partnerschaft und ihren Beitrag zu diesem Projekt", sagt LH Thomas Stelzer (ÖVP).