Frühzeitig in Pension schicken? Neo-Landesrätin Christiane Frauscher (53) sieht bereits ein Umdenken bei den Personalverantwortlichen und mehr Wertschätzung für den Erfahrungsschatz von älteren Mitarbeitern.

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Bis 2040 werden in Oberösterreich laut Prognosen des Fachkräftemonitors OÖ rund 151.000 Fachkräfte fehlen. Die neue Wirtschaftslandesrätin Christiane Frauscher (ÖVP) will deshalb verstärkt auf ältere Arbeitnehmer setzen: "Vorausschauende Personalpolitik bedeutet auch, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglichst lange im Unternehmen zu halten und auch deren Bedürfnisse im Blick zu haben." Gegen eine schleichende Dequalifizierung wird das Land OÖ das Standortprogramm upperWORK im Bereich Digitalisierung und KI weiterentwickeln "Ein starker Fokus soll dabei auf Beschäftigte 50+ gelegt werden", so Frauscher.

Die Erwerbstätigenquote der 55- bis 64-Jährigen liegt in OÖ bei rund 61 Prozent. Obwohl sich die Quote in den letzten 20 Jahren verdoppelt hat, ist bis zum Europa-Durchschnitt von 66 Prozent noch Luft nach oben.

Best-Practise-Beispiele

Beim heutigen WAGE-Impulsforum im WIFI Linz diskutieren Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Arbeitnehmervertretung unter dem Motto "Retention ist das neue Recruiting" wie ältere Beschäftigte möglichst lange gesund und leistungsfähig im Berufsleben bleiben können.

Als Best-Practise-Beispiele führt das wage-Netzwerk u.a. Hartlauer, wo ältere Quereinsteiger in einer unternehmensinternen Akademie qualifiziert werden, Seilspezialist Teufelberger, der auf 5-Schicht-Betrieb umgestellt hat und das Innviertler Luftfahrtunternehmen FACC an.

Bonus-Malus-System der Arbeiterkammer

"In Oberösterreich beschäftigt fast die Hälfte der Betriebe mit fünf oder mehr Mitarbeiter keine Arbeitnehmer ab 60 Jahren", sagt AK-Präsident Andreas Stangl. "Wir müssen sie animieren Verantwortung zu übernehmen." Die Arbeiterkammer (AK) schlägt ein Bonus-Malus-System für Betriebe ab 20 Beschäftigten, die Menschen zwischen 60 und 64 Jahren systematisch ausschließen oder früh aus dem Job drängen vor: Für jeden fehlenden Arbeitsplatz soll eine Ausgleichszahlung in Höhe von 15 Prozent des durchschnittlichen Jahresbezugs im Betrieb geleistet werden.