Wiener Volksanwältin zitiert aus Hass-Mails anlässlich des Internationalen Tag gegen Gewalt. Ihr Appell: "Auch verbale Gewalt ist Gewalt!"

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Es sind schockierende Nachrichten, die die Volksanwältin Gaby Schwarz (ÖVP) anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen am 25. November enthüllt.

"Das ist ein Auszug aus Hassmails, die ich in den vergangenen Jahren erhalten habe. Sie enthalten sexistische Beschimpfungen, Drohungen, Erniedrigungen und haben eines gemeinsam: Sie sollen einschüchtern und mundtot machen. Ich habe lange überlegt, ob ich diese widerlichen Nachrichten öffentlich machen soll. Aber genau darum geht es: Nicht schweigen, sondern ansprechen und auf die vielen Formen von Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen. Auch verbale Gewalt ist Gewalt", betont Volksanwältin Gaby Schwarz

Viele Frauen erhalten Hasspostings. © Getty Images

Frauenfeindliche Nachrichten enthüllt

Was dann zu lesen ist, lässt einen entsetzt und bestürzt zurück. Diese Nachrichten macht Schwarz nun öffentlich - Schimpfwörter wurden bewusst mit einem Sternchen versehen, aber ohne versendet, betont Schwarz in der Aussendung:

"Hallo Schwarz, du drogensüchtige H*re (...) Wie lange willst du uns noch verar*chen, du menschenverachtende Trampels*u?

"Entweder diese Volksanwaltschaftsschei*e erfüllt ihre Verfassungs-Aufgabe oder Gaby Schwarz, die Schw*nzlutscherh*re (...) verpisst sich (...) wir brauchen keine Drecksschei*e dieser Art (...)"

"Schei*h*re Schwarz, Du glaubst, Du wirst all das als ar*chgef*ckte (...) H*re weiterführen können (...)"

"Schwarz du geisteskranke dumme S*u f*ck dich!"

Am 25. November ist der Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen. © Orange the week

„Gewalt gegen Frauen beginnt nicht erst mit körperlichen Übergriffen. Kontrolle, Beschimpfungen, psychische Gewalt sind gefährliche Vorboten. Das passiert zu Hause, am Arbeitsplatz, auf der Straße, im Internet, in der ganzen Gesellschaft", betont Schwarz. „Als Frau, als Volksanwältin und als Feministin werde ich mich auch in Zukunft nicht mundtot machen lassen."

Die gebürtige Burgenländerin Gaby Schwarz wurde vor einem Jahr als Volksanwältin wieder gewählt. Sie prüft auf Bundesebene den Strafvollzug, Steuern, Gebühren, Abgaben, die Verfahrensdauer bei Gerichten und Staatsanwaltschaften, europäische und internationale Angelegenheiten sowie die Landesverteidigung; auf Landesebene die Gemeindeverwaltungen und alle kommunalen Angelegenheiten sowie die Friedhofsverwaltung.

Zu ihren Schwerpunkten gehört auch der Kampf gegen Gewalt an Frauen, denn: "Frauenrechte sind Menschenrechte."