Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner geht mit den Regierungsplänen des designierten Vizekanzlers Markus Marterbauer hart ins Gericht und stellt unmissverständlich klar, was die heimische Wirtschaft jetzt braucht. Es geht auch um 500 Millionen Euro Spitalsgeld.

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Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) fordert von der Bundesregierung mehr Tempo bei Wirtschaftsreformen und übt deutliche Kritik am Kurs der SPÖ. Im ausführlichen Interview mit selektiv mahnt die Landeschefin echte Entlastungen für den Standort ein.

“Ich vermisse die Umsicht früherer sozialdemokratischer Granden” Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in Richtung Marterbauer

Abrechnung mit Marterbauer: Sehnsucht nach Vranitzky & Androsch

Während Mikl-Leitner Bundeskanzler Christian Stocker attestiert, seine Arbeit "gut" zu machen, sieht sie das gesamte Regierungsteam gefordert, rasch besser zu werden - vor allem Marterbauer, dem sie neue "Belastungsideen für Betriebe" ankreidet.

Den Betrieben dürfe nicht noch mehr aufgebürdet werden: "Unsere Betriebe haben genug von ständig neuen Belastungsideen. Ich vermisse die Umsicht früherer sozialdemokratischer Granden wie Hannes Androsch oder Franz Vranitzky. Unsere Betriebe brauchen Entlastung statt neuer Steuern."

500-Millionen-Forderung bei Spitälern und Schweizer Steuermodell

Konkrete Vorbedingungen stellt Niederösterreichs Landeshauptfrau bei den anstehenden Gesprächen zur Reformpartnerschaft. Bei den Verhandlungen über Patientenabrechnungen zwischen den Bundesländern will sie kein Geld mehr verschenken:

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Strafmündigkeit ab 12

Auf Bundesebene drängt Mikl-Leitner zudem auf eine Reform des Strafrechts. Das Alter für die Strafmündigkeit müsse von 14 auf 12 Jahre gesenkt werden: "Wer alt genug ist, schwere Verbrechen zu begehen, ist auch alt genug für die Konsequenzen. Für die Opfer macht es keinen Unterschied, ob der Täter 13 oder 14 Jahre alt ist."

Auf Landesebene zieht die Landeshauptfrau ein positives Resümee der Koalition mit den Freiheitlichen. Die Zusammenarbeit nach dreieinhalb Jahren sei eine funktionierende Arbeitsbeziehung, mit der zwei Drittel der Bevölkerung zufrieden seien.