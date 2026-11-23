Der Kampf der Regierungsparteien gerate "langsam außer Kontrolle"

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Dynamik. Wer einen Blick auf Umfragen wirft – unabhängig von Institut oder Medien –, der kann hinter den Neuwahl-Gelüsten von immer weiteren Teilen der ÖVP – und nun auch einigen Roten – keinerlei Logik erkennen. "Dann kriegt Herbert Kickl über 40 Prozent", versuchen schwarze und rote Bundespolitiker, ein vorgezogenes Ende der Ampel-Koalition wegzudiskutieren.

Aber: Politik ist genauso wenig wie der Mensch an sich immer nur rational, sagen auch politische Experten. Der geplante Wechsel von Andreas Babler zu Finanzminister Markus Marterbauer an der SPÖ-Regierungsspitze macht die ÖVP – wie berichtet – zunehmend nervös. Zum einen werfen sie ihm "Klassenkampf" vor, zum anderen fürchten sie, dass er "Wirtschaftskompetenz ausstrahlen könnte", und die ÖVP somit noch mehr in Bedrängnis bringen könnte. Zudem beobachten die Schwarzen – im Bund und Ländern – genau wen Marterbauer in sein Team holen könnte. Wie in dieser Kolumne beschrieben, gilt Barbara Blaha als Wunschkandidatin des Roten. Sie wäre durchaus ein "Coup" für Marterbauer, für die ÖVP-Hardliner aber "weitere Munition um auszusteigen", meint ein ÖVP-Stratege.

De facto sei die Partei aber bereits in einer "Neuwahl-Dynamik gefangen mit permanenten Angriffen auf Marterbauer", ätzt ein Roter. In der SPÖ wollen freilich auch – zumindest in einigen Länderorganisationen – zunehmend welche raus aus der Regierung. Sie erhoffen sich – wie ihre VP-Pendants – davon Stimmen bei Landtagswahlen.