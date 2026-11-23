Geholfen haben dürften dem 74-jährigen Mann seine früheren Erfahrungen als Goldsucher - er wurde nur in Unterwäsche gekleidet gefunden.

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Elf Tage lang kämpfte er sich allein durch einen der gefährlichsten Regenwälder der Welt – und überlebte! Ein 74-jähriger Alzheimer-Patient ist im brasilianischen Amazonasgebiet nach einer dramatischen Suchaktion lebend gefunden worden. Janarino Ferreira dos Santos hatte sich im dichten Urwald verirrt und musste sich ganz allein durchschlagen.

Verzweifelte Suche

Der Mann war am 10. November in der Nähe der Stadt Macapá im Bundesstaat Amapá verschwunden. Trotz tagelanger Suche blieb jede Spur zunächst erfolglos. Die Verzweiflung seiner Familie wurde immer größer. Neun Tage nach seinem Verschwinden veröffentlichte seine Enkelin ein emotionales Video, in dem sie die Behörden eindringlich bat, die Suche nicht aufzugeben: "Vergessen Sie uns nicht, vergessen Sie Großvater nicht."

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Nur mit Unterwäsche bekleidet

Am Freitag dann die erlösende Nachricht: Rettungskräfte entdeckten den 74-Jährigen rund zehn Kilometer von jenem Ort entfernt, an dem er zuletzt gesehen worden war. Er war verwirrt und nur noch mit Unterwäsche bekleidet. Auf einer Bahre wurde er aus dem Wald getragen und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Wildfrüchte als Lebensretter

Wie konnte der Mann so lange überleben? Er ernährte sich von wilden Früchten, darunter den Früchten der Buriti-Palme, und trank Wasser aus natürlichen Quellen. Für die Nächte baute er sich improvisierte Schlafplätze aus Blättern.

Im Kreis gelaufen

Seine frühere Erfahrung könnte ihm das Leben gerettet haben: Ferreira dos Santos hatte einst als informeller Goldsucher im Amazonasgebiet gearbeitet und kannte daher die Gefahren des Regenwaldes. Dennoch war er offenbar völlig orientierungslos. Fußspuren deuteten laut einem Retter darauf hin, dass der 74-Jährige immer wieder im Kreis gelaufen war.